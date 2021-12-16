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"عروس زاكَروس" الفيلية تستقطب السياح العراقيين

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-12-16T09:17:16+0000
"عروس زاكَروس" الفيلية تستقطب السياح العراقيين

شفق نيوز/ بحثت مجموعة من شركات السياحة العراقية، تنظيم رحلات سياحية إلى مدينة ايلام الفيلية في إيران، في توجه يعد الأول من نوعه.

ويسكن محافظة إيلام- نحو 600 ألف نسمة- أغلبية من الكورد الفيليين، بعضهم من أبناء الشريحة الذين رحلهم نظام صدام حسين بحجة التبعية.

وتركزت شركات السياحة من محافظات بغداد، النجف، كربلاء.

وقال عبد المالك شنبه زاده، مدير عام التراث والسياحة في إيلام، إن محافظته تعمل على جذب السياح العراقيين، وأن تكون مقصداً لهم، مؤشراً في الوقت نفسه قصوراً بالترويج للمعالم السياحية لإيران المعروفة بعروس زاكَروس.

وتحوي محافظة إيلام، مناظر طبيعية من غابات ومروج وأنهار، بالإضافة إلى الصحارى.

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