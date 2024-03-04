عروس زاغروس.. إيلام الفيلية تتزين الطبيعة لاستقبال سياح عيد نوروز

شفق نيوز/ محافظة إيلام الفيلية في غرب إيران بجبالها وأنهارها العديدة وسهولها الوعرة والخضراء ومعالمها التاريخية من العصور القديمة جاهزة لاستقبال سياح عيد نوروز.

وكالة مهر الايرانية للأنباء أوردت تقريرا ترجمته وكالة شفق نيوز، ان محافظة إيلام في غرب إيران تُعرف بأنها عروس زاغروس بمعالمها السياحية المتنوعة، وتعد السياحة الطبيعية المؤشر الرئيسي للسياحة في المحافظة، ولكن لا ينبغي للمرء أن يتجاهل تاريخ المحافظة الذي يعود تاريخه إلى 10 آلاف عام. حضارة قديمة.

الوديان المذهلة والأنهار والشلالات الخلابة والكهوف الفريدة والجبال الشاهقة والمناخات المتنوعة والتجاور المذهل بين الجبال والسهول وبساطة ألف لون من الطبيعة البرية والمناظر الطبيعية الرائعة للمحافظة حولت إيلام إلى تحفة فنية في إيران.

التعريف بالأماكن السياحية في ايلام

تقع مدينة إيلام بين الجبال ومرتفعات الغابات وتتمتع بطبيعة نقية ومذهلة للغاية. ربما نادرا ما رأيت مكانا يتمتع بمرتفعات واسعة ودائمة الخضرة، لكن هذه الميزة تنطبق تماما على مدينة إيلام. مناخ هذه المدينة معتدل وربيعي، وأهلها ودودون ومضيافون للغاية.

بنيت مدينة إيلام على بقايا الحضارة الساسانية ويتحدث أهلها اللغة الكوردية. وتعد مصفاة الغاز والبتروكيماويات إحدى الصناعات في مدينة إيلام.

جبل قلاقیران

يمكن تحديد أهم وأفضل جبل في إيلام باسم جبل قلاقيران، الذي لا توصف طبيعته الجميلة حقا. يقع هذا الجبل على بعد 3 كيلومترات شمال مدينة إيلام ويصل ارتفاعه إلى 2152 مترا. لا يخفى على أحد منظر جبل قلاقيران الساحر وطبيعته البكر التي تبهر أعين كل مشاهد.

اكتسبت مدينة قلاقيران لقب الاستقرار ورمز مدينة إيلام وتعتبر من أفضل المواقع الجبلية في هذه المدينة. ومن المثير للاهتمام معرفة أنه بحسبما يقال، فإن التصميم الجميل لساحة آزادي في طهران استمد من مظهر هذا الجبل. أولئك الذين يهتمون بالمناطق الجبلية ويستمتعون بقضاء الوقت في هذه المناطق يجب عليهم زيارة هذا الجبل الضخم خلال رحلتهم إلى إيلام ولا ينسوا التقاط الصورة بالتذكارية بجانب جبل قلاقيران.

بحيرة سیاه گاو المزدوجة

ولا يمكنك رؤية البحيرة المزدوجة الوحيدة في البلاد إلا في مدينة آبدانان بمحافظة إيلام، والتي أصبحت منطقة جذب سياحي فريدة من نوعها في العالم. تحول مرور نهر سیاه گاو عبر الصخور والوديان إلى بحيرتين، الأولى تقع في الجزء العلوي من البحيرة الثانية مع اختلاف بسيط.

وترتبط هاتان البحيرتان بقناة طولها 10 أمتار وعمقها حوالي 3 أمتار. ويبلغ عرض وتوسع هاتين البحيرتين حوالي 8 أمتار وطولهما 70 مترا. يبلغ عمر هذه الظاهرة الطبيعية النادرة آلاف السنين وهي حقا ملفتة للنظر. تتمتع بحيرة سیاه گاو المزدوجة بمياه صافية وقد أعطت تأثيرا خاصا لمقاطعة إيلام. وفي رحلتك إلى إيلام احرص على زيارة هذه البحيرة الفريدة من نوعها، والتي تعد من الأماكن التي يجب زيارتها في إيلام.

مضيق کافرین

إحدى المناطق السياحية والترفيهية الهامة في محافظة إيلام والتي تقع في مدينة بدرة تسمى مضيق كافرين. الطبيعة البكر لهذا المضيق مذهلة ومن الممتع حقا مشاهدتها. يتكون مضيق كافرين من عدة ينابيع وجبال كبيركوه العالية، وتدخل المياه المتدفقة التي تنبع منها إلى نهر سيمرة.

ويبلغ طول مضيق كافرين 2 كم ويبعد عن سطح البحر حوالي 700 متر. جمال مضيق كافرين مذهل للغاية لدرجة أنك إذا رأيت صورته ستعتقد أنها لوحة فنية أو تنتمي إلى إحدى الدول الأوروبية الحديثة، لكن هذا الوادي المذهل يقع في محافظة إيلام الجبلية.

ماء زمزم ومقام جابر

ومن الأماكن السياحية الواقعة حول هذا المضيق، يمكن الاشارة الى بركة ماء زمزم، ومقام جابر. الترفيه الأكثر شيوعا في هذه المنطقة هو ركوب القوارب، والذي يجب عليك تجربته بالتأكيد، لأنه سيمنحك تجربة فريدة من نوعها.

منطقة غابات ششدار

يمكن اعتبار منطقة غابات ششدار إحدى المناطق السياحية والمعالم السياحية في إيلام، والتي تقع على بعد 5 كم من مدينة إيلام وبالقرب من جبل قلاقيران (على الطريق من إيلام إلى كرمانشاه). تتمتع منطقة غابات ششدار، والتي تُعرف أيضا باسم "منتزه غابة ششدار"، بطبيعة طبيعية لم يمسها أحد تماما وتتمتع بمناظر مذهلة ونقية.

ومن المثير للاهتمام معرفة أن الاسم الأصلي لهذه المنطقة كان في الواقع شيش دار ويعني الغابة الكثيفة، والتي تم تغييرها إلى ششدار مع مرور الوقت. ويعد منتزه الغابة هذا مكانا مريحا ونظيفا للاسترخاء ويعتبر أحد المنتجعات الشهيرة في إيلام. يتضاعف جمال ششدار في فصل الربيع وتكون خضرة الطبيعة مع رائحة أشجار هذه المنطقة المزهرة ممتعة للغاية، وبالطبع فإن فصل الخريف أيضا يعطي تأثيرا خاصا لهذه الغابة بسبب تنوع الألوان فيها.

وادي ارغوان (البنفسج)

يمكن اعتبار أكثر مناطق الجذب السياحي إثارة وملفتة للنظر في إيلام وادي أرغوان، الذي يقع على بعد 3 كيلومترات شمال شرق مدينة إيلام. من المستحيل حقا أن تغمض عينيك عن الطبيعة البكر لوادي أرغوان، على الرغم من الشجيرات الملونة ورائحة البنفسج في فصل الربيع، وخاصة في شهر أيار، اذ يتحول وادي أرغوان إلى اللون الوردي بالكامل وسيمنحك إحساسا بالجمال.

ربما هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يجعلون مدينة إيلام ضمن أولويات رحلاتهم، وترتبط هذه المشكلة بقلة المعرفة بالمعالم السياحية في مدينة إيلام، لأنه إذا كان الناس على علم بما تتمتع به هذه المحافظة الجبلية من مناطق خلابة ومناطق جذب سياحي، فإنهم سوف يرون ذلك بالتأكيد بمنظور أوسع حيث يمتلئ مضيق ارغوان باللون الأرجواني الجميل والجذاب وسيلفت انتباه كل مشاهد بالتأكيد. لذلك يوصى بزيارة مضيق ارغوان (البنفسج) أثناء السياحة إلى إيلام.

شلال ولكن...

المعالم السياحية في مدينة إيلام متنوعة للغاية ومن بينها الشلالات التي لها مكانة خاصة. يمكن تعريف أحد شلالات محافظة إيلام الجميلة والجذابة بأنه الشلال الذي يقع على بعد 25 كيلومترا جنوب مدينة إيلام. ويبلغ ارتفاع هذا الشلال حوالي 20 مترا وقد أعطى تأثيرا خاصا لهذه المنطقة. يقع الشلال الطبيعي في مدينة ملكشاهي بمحافظة إيلام ويستقبل العديد من المسافرين والسياح كل عام، وبالطبع بسبب وجود مساحات خضراء وسهول واسعة للاستراحة، فإن العديد من سكان هذه المنطقة يقضون أيضا أوقات العطل بعض الوقت بجوار هذا الشلال.

قلعة الوالي

ومن أهم المباني التاريخية والمعالم السياحية في مدينة إيلام هي قلعة والي التي تم بناؤها عام 1326 هجرية. تم بناء هذا الحصن بأمر من غلام رضا خان والي في حي يسمى "حسين أباد فيلي"، وهو ما يسمى (ده بالا).

تبلغ مساحة هذه القلعة حوالي 4687 مترا مربعا، وتبلغ مساحة قاعدتها البنائية حوالي 1464 مترا مربعا. تشمل المواد المستخدمة في بناء هذه القلعة التاريخية الحجر والطوب والبلاط والجص والخشب وهي متينة للغاية. تم تجديد قلعة والي في الفترة ما بين عامي 1367 و1369، وفي عام 1385 تم بناء متحف الأنثروبولوجيا في إيلام.

يمكن اعتبار متحف الأنثروبولوجيا من أهم الأماكن السياحية التاريخية في مدينة إيلام التي تحظى بجمهور عريض ويقصدها الكثير من السياح. ولا ضير من معرفة أن هذا المبنى القاجاري يقع على تلة جغاميرغ وفي شارع باسداران في إيلام. في رحلتك إلى إيلام، تأكد من تضمين زيارة قلعة والي خان في جدول رحلتك.

استعدادات ولاية إيلام لاستقبال ضيوف نوروز

وقال المدير العام للتراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في محافظة إيلام فرزاد شریفی: بهدف تقديم خدمات أفضل للمسافرين والسياح في عيد نوروز، تم اتخاذ جميع الترتيبات لاستقبالهم.

وأوضح شريفي: تم تجهيز 263 مركز إيواء لإيواء مسافري وضيوف عيد النوروز في محافظة إيلام تحت إشراف المديرية العامة للتراث الثقافي بالمحافظة، كما يتم الاستعانة بالقدرات التعليمية للهيئات التنفيذية الأخرى بالمحافظة.

وأضاف: وأيضا نظرا لاجتماع شهر رمضان المبارك وأيام النوروز فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن، وتم إبلاغ جميع مراكز الرعاية والضيافة أن كرامة شهر رمضان المبارك سيتم الحفاظ عليها خلال أيام عيد النوروز.

وبحسب شريفي، سيتم تنظيم أسواق الحرف اليدوية ومناسبات عيد النوروز في مناطق مختلفة من المحافظة خلال عيد النوروز لإثارة الحماس بين الناس والمسافرين في عيد نوروز.

تفعيل العمل في 87 منتجعا للسياحة البيئية

وأشار شريفي إلى أن 87 منزلا سياحيا بيئيا تعمل في محافظة إيلام من أجل تعزيز السياحة، واكد ان عدد المنازل السياحية البيئية في مدن ديره شهر وإيلام وسيروان وبدرة أكثر من غيرها من المدن والمناطق.

وأضاف: منذ بداية العام الجاري، تم إصدار 22 تصريح إقامة جديد للسياحة البيئية في محافظة إيلام.

ترجمة: ماجد سوره ميري