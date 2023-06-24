عامر قاسم ميرزا رئيساً لادارية نادي الفيلية الرياضي

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، الانتخابات الخاصة لاختيار الهيئة الادارية الجديدة لنادي الفيلية في قاعة النادي بالعاصمة بغداد.

واسفرت الانتخابات عن فوز عامر قاسم ميرزا رئيساً للهيئة الادارية لنادي الفيلية الرياضي لمدة أربع سنوات مقبلة.

بينما فاز بمنصب النائب الاول طالب وليد، وعلي ناطق لامانة السر، ونوزاد ولي كمر للأمانة المالية.

وكان عدد الحضور 63 من أصل 83 عضوا في الهيئة العامة.

يذكر أن نادي الفيلية الرياضي تأسس في العاصمة بغداد عام 1957 في العهد الملكي بدعم من قبل تجار ووجهاء كورد فيليين وفي مقدمتهم، محسن فيض الله ومصطفى مرتضى.