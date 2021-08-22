ظاهرة تجريف البساتين في خانقين تتوسع

شفق نيوز/ اعلنت شعبة زراعة خانقين في محافظة ديالى، يوم الأحد، أن احصائيات البساتين التي تعرضت للتجريف بلغت نحو 100 دونم، فيما كشفت عن إجراءات لحماية البساتين والحفاظ على الغطاء النباتي.

وقال مدير الشعبة ابراهيم خليل علي، لوكالة شفق نيوز، ان دائرته احالت الى قائممقامية خانقين اكثر من 25 قضية تجريف للبساتين لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

واضاف "خاطبنا ادارة خانقين حيال المتجاوزين وقدمنا بيانات كاملة عن عمليات التجريف غير القانونية لإحالة المخالفين الى المحاكم المختصة"، مشيرا الى ان "التنسيق مستمر مع دائرة البلدية لمتابعة التجريف والتجاوز على البساتين".

واكد علي ان "80% من البساتين في مركز خانقين اندثرت بسبب التجريف والتجاوز غير القانوني على البساتين"، لافتا الى "عقد ندوات ارشادية وتوعوية مكثفة لمحاربة تجريف البساتين الحفاظ على الغطاء النباتي".

وقررت وزارة الزراعة العراقية في شباط/ فبراير عام 2019 تفعيل وتنفيذ جميع القوانين المتعلقة بمنع تجريف البساتين النافذة بهذا الشأن واستنادا الى القانون رقم 634 لسنة 1981 وقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2016، اضافة الى تشديد الاجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة.

ويشكو مسؤولو الوحدات الادارية من عدم وجود صلاحيات قانونية لاعتقال وحبس المتجاوزين على البساتين والاراضي الزراعية وان الاجراءات القانونية محصورة ضمن المحاكم المختصة.