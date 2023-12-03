طهران تتعهد بحلها.. المندلاوي يدعو إيران لإنهاء معاناة عوائل فيلية عراقية "بلا مستمسكات"

شفق نيوز/ حثّ رئيس مجلس النواب "بالإنابة" محسن المندلاوي، مساء اليوم الأحد، السلطات الإيرانية على ضرورة إنهاء معاناة امتدت لعقود من الزمن للعائلات الكوردية الفيلية العراقية في إيران وإصدار المستمسكات الثبوتية لها، متطرقاً أيضاً إلى معالجة تصديق شهادات الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات الإيرانية.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير عقد اجتماعاً موسعاً مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لمناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الوفد النيابي العراقي مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية وضرورة تنميتها على المستويات السياسية والبرلمانية، إضافة إلى الطبية والثقافية والتجارية والتعليمية.

وتطرق المندلاوي لمشكلة عدد من العوائل العراقية الفيلية المتواجدة في إيران منذ عقود ممن لا يمتلكون مستمسكات ثبوتية، ومعالجة موضوع تصديق شهادات الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات الإيرانية.

وتعهد عبد اللهيان والكادر المتقدم بوزارته، بحسب البيان، بالعمل على حلها.

وقال المندلاوي إن "سياسة العراق الخارجية مبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة البلدان، والعراق يرفض رفضاً قاطعاً فرض العقوبات الاقتصادية على الدول كونها تستهدف الشعوب بالدرجة الأساس".

وأكد خلال حديثه عن الأحداث في فلسطين، أنه كرئيس للاتحاد البرلماني العربي قد بعث برقية لعقد اجتماع عاجل خلال الأيام المقبلة بخصوص العدوان "الصهيوني الوحشي" على قطاع غزة.

بدوره قال عبد اللهيان، إنه "لا توجد دولتين متقاربتين كما العراق وإيران فنحن أسرة واحدة، وهذه الزيارة تعدّ بادرة خير لتطوير العلاقة على الصعد كافة"، مشيداً "بالدور المهم والمميز للعراق على المستويين الإقليمي والدولي".

وأكد على أهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد إزاء استمرار الاعتداء "الصهيوني" على الشعب الفلسطيني.