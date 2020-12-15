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طالبة كوردية فيلية تنال شهادة الماجستير عن بحث يخص شريحتها بالعراق

Category: اخبار فيلي

Date: 2020-12-15T13:19:20+0000
طالبة كوردية فيلية تنال شهادة الماجستير عن بحث يخص شريحتها بالعراق

شفق نيوز/ جرت صباح اليوم الثلاثاء مناقشة رسالة الماجستير للطالبة اسراء نوري غلام عن بحثها الموسوم (تهجير الكورد الفيليين في العراق ظروفه التاريخية ونتائجه حتى العام 1980).

ونالت الطالبة غلام شهادة الماجستير من جامعة واسط كلية التربية للعلوم الانسانية/ قسم التاريخ – التاريخ الحديث عن بحثها المومأ اليه.

وتألفت اللجنة المناقشة من عدد من التدريسيين الجامعيين وهم كل من: أ.د محمد كامل عبد الرحمن رئيسا، أ.د عباس فرحان ظاهر عضوا، أ.د شاكر حسين مدموم عضوا، أ.د طالب محيبس حسن عضوا مشرفا.

وحصلت غلام على درجة الامتياز عن البحث الذي تناول في طياته عمليات التهجير ومصادرة المستمسكات والاوراق الثبوتية والأموال المنقولة وغير المنقولة التي طالت الكورد الفيليين على مر العقود السابقة للقرن المنصرم في العراق.

وتطرق البحث ايضا الى الظروف التاريخية والنتائج المترتبة عليها التي مهدت للسلطات المتعاقبة على حكم العراق لكي ترتكب هذه الافعال التي صنفها القضاء العراقي بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 في خانة جرائم الإبادة الجماعية.

وكانت الطالبه ثناء عبد علي الفيلي في محافظة بغداد قد حصلت امس الاثنين على شهادة الماجستير في علم الاجتماع بدرجة جيد جداً عن رسالتها الموسومة "معاناة الكورد الفيليين وعمليات تهجيرهم".

 

 

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