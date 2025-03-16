طاق شيرين وفرهاد.. نصب تاريخي في قلب جبال أيوان

شفق نيوز/ تعد مدينة ايوان أحد مراكز السياحة في محافظة إيلام الفيلية ذات المعالم التاريخية والطبيعية المتنوعة، ومن أهم اثار هذه المدينة طاق ومنتجع شيرين وفرهاد.

وبحسب تقرير اورده موقع وكالة مهر الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، فان مدينة أيوان هي إحدى المدن الجديدة في محافظة إيلام، والتي تتمتع بإمكانيات كبيرة للزراعة وتربية الحيوانات، وتقع هذه المدينة بين إيلام وإسلام آباد وگيلان غرب.

يوجد في أيوان بيوت المنتجعات الصيفية، ويعد كهف طلسم ومنتجع خوران من الأماكن المهمة والمناظر الطبيعية الخلابة. ومن أهم مراكز السياحة والزيارات في أيوان، يمكننا أن نذكر آتشکده(معبد النار) سياهكول، وطاق شيرين وفرهاد، وقلعة شميران، وجسر شیر پناه، وتلال زرنه ونرگسي، وكهف طلسم، وقبر الحاج حاضر، وإمام زاده عبد الله، إلخ.

يوجد في هذه المدينة العديد من مناجم الجبس والرمل حول نهر گنکیر ومن أهم الحرف اليدوية في مدينة أيوان غرب، يمكننا أن نذكر نسج الفرش المسماة محليا بالـ(جاجم)، والبسط العادية والبسط المنقوشة، والسجاد الزغب والحرير، والخيم السوداء، واللباد المنزلي وغيرها.

كما يحظى نسج (الموج=فرشة عبارة ستارة تزين بها جدران الغرف) بشعبية كبيرة في هذه المدينة، حيث يستخدم لتجميل المنازل والأسرة، ويتم نسجه في الغالب على يد الرجال، ومواده الاولية من الصوف أو القطن.

تعريف طاق شیرین وفرهاد

يعد طاق شیرین و فرهاد ایوان في محافظة إيلام، والذي يزوره العديد من محبي التاريخ والحضارة كل عام، بمثابة تذكير بالأساطير التاريخية. وقد تم تسجيل هذا المبنى التاريخي، الذي يذكر محبي التاريخ بالأساطير القديمة، في قائمة التراث الوطني في ايران.

طاق شيرين وفرهاد هو بناء حجري تم بناؤه في العصر الساساني باستخدام الحجارة الضخمة وبدون اي مواد رابطة بينها.

يقع هذا المبنى عند سفح المنحدر الشرقي لمرتفعات صخرية من نوع أحجار الركام التي تتعرض للدفن بشكل مستمر بسبب وجودها في طريق تآكل الصخور المحطمة.

يقع هذا النصب التاريخي في منطقة الموارد الطبيعية وفي المنطقة الحارة (گرمسیر) طريق أيوان التي لا تزال تستخدمها العشائر المتنقلة كمنطقة قشلاقي.

ونوع الغطاء النباتي لمنطقة المرعى ونوع تربة المكان والأرض المحيطة به رملية وصخرية.

وقاعدة هذا المبنى عبارة عن قوس حجري ذو مخطط مربع، وهو ما يسمى القوس لهذا المبنى، وهو عبارة عن غرفة شبه تحت الأرض يبلغ طولها 320 سم، وعرضها 290 سم، وارتفاعها عن أرضية القوس 220 سم.

تتكون مواد البناء لهذا المبنى من أحجار ضخمة محفورة، يتم تكديسها جافة بدون مواد رابطة ​​ومكدسة فوق بعضها البعض. كما أن قطع التل كان بسبب الحالة الإنشائية للمبنى وعدم سقوطه.

كان بناء القوس في الداخل موحدا تماما وبسيطا وبدون أي زخرفة. حاليا، لا توجد أرضية على السطح الداخلي للمبنى، فقط جزء من اسفل البوابة مغطى بالحجارة المسطحة من صخور الجزء العلوي من المبنى.

واللافت في هذا المبنى الذي يضاعف فخامته ويجعل طرازه المعماري فريدا، هو تغير شكل سقف القبو من الهلال إلى الحالة المسطحة والموحدة، مما جعل هذه الميزة المعمارية للمبنى مذهلة.

ونتيجة للظروف البيئية المثالية، والمنطقة الجبلية والمراعي الكثيرة، وسهولة الوصول إلى السهول والجبال، ووجود العديد من الأنهار في مكانها، خاصة نهر کنگیر الضخم والغزير الذي يتدفق في سهل أيوان، فقد سكنت العديد من المستوطنات المؤقتة والدائمة طوال الفترة التاريخية.

ويعد مبنى طاق شيرين وفرهاد أحد هذه المباني الفريدة التي تم بناؤها في منطقة أيوان الجبلية نظراً لموقعها الاستراتيجي. هذا المبنى فريد من نوعه والفرق في بنائه مقارنة بالمباني المماثلة الأخرى كبير.

ومن أهم معالم السياحة في مدينة أيوان هي آتشکده او معبد النار سیاهگل في قرية سیاهگل 19 كم غرب أيوان، طاق شيرين وفرهاد في منطقة كوشك 25 كم غرب أيوان، المعالم التاريخية لقرية سرتنگ 18 كم غرب أيوان، مدينة جويزر التاريخية 5 كم شرق أيوان، منتجع خوران 5 كم جنوب غرب أيوان، منتجع الغابة في منطقة سراب أيوان، كهف طلسم في سراب أيوان 6 كم شرق أيوان، مناطق الصيد في شیرازول، وادي الدانوك الجميل والطبيعي يقع على بعد 10 كيلومترات غرب أيوان، ونبع سفيد (الابيض) في جبال مانشيت، وضريح إمام زاده السيد عبد الله والحاج حاضر على بعد 10 كيلومترات غرب أيوان.

ترجمة : وكالة شفق نيوز