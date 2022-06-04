صور وفيديو .. توقيع بروتوكول ثقافي بين البيت الكوردي الفيلي وجامعة جيهان في أربيل

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت، مراسم توقيع بروتوكول ثقافي بين البيت الكوردي الفيلي والمركز الثقافي لجامعة جيهان الاهلية.

وقال بدر سنجاري المشرف على المركز الثقافي لجامعة جيهان لوكالة شفق نيوز، إن هذا البروتوكول يشمل اقامة انشطة وفعاليات مشتركة في المجالات المختلفة من تراثية وثقافية وسينما واعلام تخدم الطرفين.

وقال مراسل وكالتنا في أربيل إن فعاليات توقيع البرتوكول تضمنت تقديم ندوة من قبل الباحث والأكاديمي الكوردي خليل اسماعيل عن الكورد الفيليين وبالاخص من الناحية الجغرافية وسلط الضوء على مناطق هذه الشريحة في المناطق الواقعة على الحدود العراقية الايرانية.

وعلى هامش توقيع البروتوكول أُلقيت محاضرتان عن اللهجة الكوردية الفيليين القاها كل من الباحث خليل إسماعيل، والمترجم والكاتب والشاعر الكوردي جلال زنكآبادي.

وكذلك تضمن حفل توقيع البروتوكول معرضاً لضحايا الكورد الفيليين ممن سقطوا على يد نظام البعث بقيادة الرئيس السابق للعراق صدام حسين.