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صور.. أهوار الجبايش تحتضن احتفالات الكورد الفيليين في الجنوب بعيد نوروز

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-03-21T14:40:04+0000
صور.. أهوار الجبايش تحتضن احتفالات الكورد الفيليين في الجنوب بعيد نوروز

شفق نيوز / شهدت أهوار قضاء الجبايش بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، احتفالات مئات العوائل الكوردية الفيلية بمناسبة عيد نوروز.

وسجلت شفق نيوز توافد المئات من الشباب والعوائل الكوردية الفيلية المنتشرين في مناطق جنوب البلاد، ومنها محافظتي ذي قار والبصرة، وغيرهما من المحافظات للاحتفال بعيد نوروز، وسط الأهوار العراقية.

وعلى غرار الاحتفالات في إقليم كوردستان العراق، فان الاحتفالات الكوردية الفيلية في الأهوار تسجل أيضاً تقليداً سنوياً اعتادت عليه هذه العوائل، حيث طبيعة الأهوار الجميلة، حيث يلجأ الأهالي الى ركوب الزوارق المعروفة باسم ( المشاحيف) والتجول وسط الاهوار، والسكن في بيوت القصب، وإقامة الدبكة الكوردية المعروفة، فضلاً عن تناول وجبات الطعام وسط الطبيعة التي توفرها هذه المسطحات المائية التي دخلت الى قائمة التراث العالمي.

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