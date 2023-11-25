صور.. إنجاز أولى مراحل الغابة الاصطناعية في خانقين

شفق نيوز/ أنجز متطوعون من الناشطين والمثقفين في قضاء خانقين 105كم شمال شرق بعقوبة، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع الغابة الاصطناعية في محيط سد الوند.

وقال منسق الحملة، أمير خانقيني، لوكالة شفق نيوز، إن "متطوعين من الناشطين والمثقفين في خانقين نفذوا المرحلة الأولى من أكبر حملة تشجير منظمة لإنشاء أول غابة اصطناعية في محيط سد الوند وبدعم ومشاركة إدارة السد".

وأضاف، أن "المرحلة الأولى من الغابة الاصطناعية شملت زراعة 500 شجرة مثمرة من الفاكهة وأشجار الزينة في 15 دونماً"، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تشمل "زراعة 500 شجرة أخرى في 65 دونما خلال شهر شباط القادم، وأن الغابة تروى بمنظومة تنقيط بدعم وتجهيز من إدارة سد الوند".

وأكد الخانقيني أن "مشروع الغابة الاصطناعية يأتي لمواجهة التغيرات المناخية على المستوى العالمي وتأثيراته على مدينة خانقين وضواحيها، بعد انحسار المساحات الخضراء وارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات العشر الأخيرة".

ولفت، إلى "تهيئة مساحات أخرى من الأراضي للمنظمات الدولية والمدنية الراغبة والساعية لمواجهة التصحر وتنفيذ المشاريع الخضراء إلى جانب تهيئة منظومات الإرواء الحديثة".