صور.. مسيرات حاشدة في خانقين تحث على المشاركة بالانتخابات

شفق نيوز/ نظم اهالي خانقين في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، مسيرات حاشدة لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر الجاري.

وقال مراسل شفق نيوز، ان ناشطين مدنيين ومنتسبين سابقين في البيشمركة ومختلف الشرائح الاجتماعية في خانقين، جابوا شوارع المدينة حاملين علم اقليم كوردستان للتعبير عن كوردستانية المدينة واثبات وجودها في الانتخابات البرلمانية.

ودعت المسيرات الاهالي الى المشاركة الواسعة في الانتخابات لاستعادة حقوق خانقين المسلوبة وتصحيح المسارات الخاطئة في المدينة التي حصلت بعد تشرين الأول/ اكتوبر 2017.

وشارك في المسيرات مختلف الشرائح والمكونات الاجتماعية تضامنا مع حقوق خانقين وهويتها التاريخية العريقة.