صور .. مراسم دفن جثمان الراحل يدالله الفيلي في اربيل

شفق نيوز/ جرت في مدينة أربيل عاصمة إقليم، اليوم الثلاثاء، مراسم دفن جثمان الوزير الأسبق في حكومة إقليم كوردستان والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدالله الفيلي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المراسم جرت بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، وعلي حسين الفيلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة شفق للثقافة والاعلام للكورد الفيليين، ومسؤول الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكوردستاني أحمد كاني، وعلي الفيلي مستشار مقر البارزاني، وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية ووجهاء شريحة الكورد الفيليين وغيرهم في أربيل.

وأدى المشيعون صلاة الميت على روح الراحل في مسجد "الشفاء"، ليتوجهوا بعدها إلى مقبرة "الشيخ أحمد" بمدينة أربيل لتتم مواراة جثمان الراحل الثرى إلى مأواه الأخير.

وتوفي يدالله الفيلي، مساء أمس الأثنين، عن عمر ناهز 88 عاما في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

ونُقل الفيلي إلى العناية المركزة في مستشفى "رزكاري" العام في اربيل جراء تدهور حالته الصحية غير أنه فارق الحياة مساء أمس.

وعبد كريم مراد فتح الله المعروف بـ"يدالله الفيلي" من مواليد العام 1934 في العاصمة العراقية بغداد تخرج من اعدادية التجارة، وفي العام 1950 أنضم إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكان المندوب الأول لاتحاد الشبيبة الديمقراطية الكوردستانية ومن مؤسسيه في العام 1953، وفي العام 1957 أصبح مسؤول اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

وفي العام 1959 أصبح الراحل مندوب الكونفرانس الثاني للحزب الديمقراطي الموحد الكوردستاني، وانتخب في المؤتمر الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي انعقد في العام 1960 عضو لجنة التفتيش والمتابعة العليا ومعاون الفرع الخامس للحزب، وفي العام 1963 سُجن من قبل الحرس القومي وتعرض للتعذيب الشديد وعُرف في حينها بـ"بطل كوردستان"، وفي العام 1964 تم انتخابه في المؤتمر السادس للحزب عضوا للجنة المركزية.

وفي العام 1965 أصبح مسؤول الفرع الخامس وعضو المكتب السياسي للحزب، وفي العام 1972 شغل منصب الرئيس لاتحاد الشبيبة الديمقراطية الكوردستانية في مؤتمره الثاني.

وشغل الراحل منصب وزير شؤون الإقليم في التشكيلة الرابعة لحكومة إقليم كوردستان في العام 2001.