صور.. خانقين وكرميان تتضامنان مع متضرري الزلزال المدمر بحملات إغاثية

شفق نيوز/ اطلق أهالي خانقين وإدارة كرميان بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، حملات إغاثة لمتضرري ومنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.

وقال مراسل شفق نيوز في قضاء خانقين، إن أهالي خانقين أطلقوا قوافل إغاثة مادية للمتضررين والممكوبين من الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا.

وأكد ان المساعدات أطلقت بمساهمة شعبية واسعة من جميع الشرائح المجتمعية في خانقين تضامنا مع أسر الضحايا والمتضررين من الزلازل المدمرة.

من جانبها، أطلقت إدارة گرميان بإقليم كوردستان وبتوجيه من حكومة إقليم كوردستان حملة لجمع المساعدات والتبرعات لضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا .

وقالت الناشطة المدنية هيفاء مجيد لوكالة شفق نيوز، "بعد ان ضربت عدة زلازل كل من جنوب غربي تركیا وشمال شرقي سوریا وراح ضحیتها الآلاف من المدنیین بین جرحی وقتلى وآخرون بقوا تحت الأنقاض، قام الناشطون المدنيون في كل انحاء اقلیم كوردستان بالتعاون مع الحكومات المحلیة، ونحن في گرميان ایضا قمنا بٳطلاق حملة جمع معونات وتبرعات للمنكوبین".

وتضيف مجيد ان "حملتنا تضم ثلاثة مراكز متوزعة علی قضائي كلار وكفري وناحیة رزكاري"، موضحة ان "الحملة تديرها نخبة من الناشطین المدنيين والمنظمات المدنیة والاحزاب بٳشراف مباشر من جلال شیخ نوري المشرف على ادارة گرميان" .

وتشير هيفاء إلى أن "الحملة بدأت من يوم الاربعاء الموافق 8 شباط وستستمر ليوم الاثنین القادم، وسيقوم المتطوعون بفرز وتصنيف المعونات وبعدها يتم ارسالها الی المنكوبین عن طریق حكومة اقلیم كوردستان تحت اشراف لجنة حكومية".

وناشدت هيفاء مجيد الخيرین في كل مكان ان يشاركوا في هذه الحملة الخيرية مؤكدة ان "الكل يعلم ان العراقيين ولاسيما الكورد اهل لذلك".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد اعلنت، امس الخميس، إرسال عشرات الأطباء والكوارد الصحية إضافة إلى عجلات اسعاف وشاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية إلى المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا سوريا.

ولاحقاً، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أنها أرسلت قرابة 20 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى تركيا بهدف اغاثة المصابين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تلك البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إرسال مساعدات إلى سوريا ايضا إلا أنه تواجه صعوبة في ذلك.