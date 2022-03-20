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صور.. خانقين تستقبل نوروز باحتفالات جماهيرية واسعة

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-03-20T16:55:10+0000
صور.. خانقين تستقبل نوروز باحتفالات جماهيرية واسعة

شفق نيوز/ شهد قضاء خانقين، اليوم الاحد، احتفالات جماهيرية واسعة بمناسبة حلول عيد نوروز، تغنى خلالها الأهالي بالعيد القومي الأكبر للكورد.

وقال مراسل شفق نيوز إن الاحتفالات تجمع فيها جميع فئات سكان المدينة بأطيافهم وأديانهم ومذاهبهم المختلفة التي ذابت جميعا في بوتقة الحب الأزلي للحرية والانعتاق واستذكروا بطولات الثائرين ضد الظلم والاستبداد والذي تمثل بالثورة الشعبية التي قادها البطل كاوه الحداد وانتصر فيها على الحاكم المستبد الذي أذاق الناس مرارة الظلم وعاث بالارض الفساد، كما جاء في الاسطورة التاريخية التي امتزجت فيها الحقيقة بالخيال وطالما تغنى بها الشعراء والمغنون.

واستذكر اهالي خانقين في احاديثهم لمراسل شفق نيوز، ايام الثورات الكوردية الحديثة والنضال الجماهيري ضد الظلم والاستبداد الذي مارسته الانظمة الحاكمة ضد المدينة بصورة خاصة وضد كوردستان بصورة عامة، وجددوا التأكيد على كوردستانية المدينة.  

وشهدت الاحتفالات الدبكات الكوردية بمشاركة الفئات العمرية جميعها، كما شهدت قيام بعض الفرسان بالمشاركة في الاحتفالات بألعاب الفروسية

 

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