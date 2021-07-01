صور.. توسع تظاهرات خانقين

شفق نيوز/ تجددت تظاهرات اهالي خانقين الاحتجاجية ضد انعدام الخدمات، وقطع طريق المنذرية- خانقين الدولي.

وقال عضو لجنة العمل التعاوني في خانقين سلام عبدالله لوكالة شفق نيوز، ان التظاهرات ليست احتجاجات على تردي وانعدام الكهرباء وماء الشرب، بل جملة كبيرة من المشاكل والازمات الخدمية في خانقين.

واكد عبدالله ان التظاهرات تقودها نخب مثقفة وشبابية ضد ما اسماه"الليبرالية الجديدة" التي وضعت العراق تحت طائلة البطالة والفقر وانعدام الخدمات في عموم المحافظات ووضع العراق تحت الاحتكار الدولي.

وقطع اهالي خانقين امس الاربعاء طريق المنذرية- خانقين الدولي في منطقة سيروان احتجاجا على تردي الكهرباء وماء الشرب في القضاء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.