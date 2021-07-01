صور.. تصاعد الاحتجاجات في خانقين.. خيام اعتصام وغلق طريق حيوي

شفق نيوز/ تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في مدينة خانقين شمال شرقي ديالى، يوم الخميس للمطالبة بمحاسبة وإقالة المسؤولين ومديري الدوائر الفاسدين.

وقال ناشطون مدنيون في خانقين لوكالة شفق نيوز، انه تم نصب خيام للمحتجين تطالب هيئة النزاهة بمحاسبة المسؤولين ومديري الدوائر الفاسدين لما تعانيه خانقين من انهيار وتردي خدمي في عموم المجالات.

واكدوا تنظيم تظاهرة كبرى مطلع الاسبوع القادم الى جانب استمرار قطع الطريق الرئيسي الدولي المنذرية – خانقين لحين الاستجابة لمطالبهم.

وتشهد خانقين منذ امس الاربعاء احتجاجات عارمة بسبب سوء الخدمات وابرزها الكهرباء وماء الشرب الى جانب المشاكل المتراكمة التي تتمثل بالبطالة وانعدام فرص العمل.