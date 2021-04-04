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صور.. الكورد الفيليون في كركوك يحيون الذكرى الـ41 لإبادتهم الجماعية

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-04-04T13:32:41+0000
صور.. الكورد الفيليون في كركوك يحيون الذكرى الـ41 لإبادتهم الجماعية

شفق نيوز/ أقام اتحاد الكورد الفيليين في كركوك، يوم الأحد، حفلاً تأبينياً لإحياء الذكرى الحادية والاربعين للابادة الجماعية للفيليين على يد النظام السابق.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الاتحاد أحيى في مقره وسط مدينة كركوك "يوم الشهيد الفيلي" والذي يصادف في الرابع من شهر نيسان من كل عام، لاستذكار الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الفيليين، وحضرها جمع من أهالي المحافظة.

وأشار إلى أن الحضور وقفوا دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الفيليين، كما تضمن الحفل التأبيني عرضاً لصور عدد من ضحايا الإبادة الجماعية.

يشار إلى أن النظام السابق شن في الرابع من شهر نيسان عام 1980 حملة دموية ضد الكورد الفيليين حيث قام بإعدام ما يزيد على 20 ألفاً منهم وقام بتهجير الآخرين إلى إيران، كما أسقط الجنسية العراقية عنهم، إلى جانب مصادر أموالهم وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.

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