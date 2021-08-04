صور.. اطفال خانقين يطلقون العنان لمواهبهم بمعرض فني

شفق نيوز/ أقامت دائرة ثقافة أطفال خانقين التابعة لحكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، معرضا فنيا لعدد من الاطفال على قاعة الشهيد سلام الثقافية.

وقالت مسؤولة دائرة ثقافة الأطفال في مديرية ثقافة وفنون خانقين، ازهار مظفر، لوكالة شفق نيوز، ان "المعرض أقيم بحضور عدد من المثقفين والفنانين في المدينة بعد فترة من توقف الدائرة من النشاطات بسبب جائحة كورونا".

وبينت أن "المعرض تضمن أعمالا يدوية تشكيلية وتخطيط ألوان"، مشيرة إلى أن "الدائرة وبالتعاون مع دار الشهيد سلام الثقافية ومديرية الثقافة والفنون في خانقين ستقيم مهرجان اليوم السنوي لألوان الأطفال في خانقين في ٢٩ اب الجاري بمشاركة عدد كبير من الأطفال".

واضافت مظفر أن "الهدف من المعرض اظهار مهارات الاطفال الفنية وتشجيع المواهب على الابداع وتطوير مهاراتهم الفنية والثقافية".