أصغر طالبة كوردية فيلية تحصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة المستنصرية ببغداد

شفق نيوز/ جرت على قاعة عبد الوهاب الوكيل في كلية الآداب - الجامعة المستنصرية، اليوم الثلاثاء، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة: (تقنين منظومة التقييم المعرفي (CAS) للذكاء للأعمار (٥-٧) سنوات) للطالبة (آية أحمد باقر الفيلي) .

ودافعت الفيلي على مدى اكثر من خمس ساعات عن أُطروحتها بكل ذكاء وجدارة وبتفصيل وإسهاب يدل على عمق معرفي كبير اثار اعجاب لجنة المناقشة، خاصة مع صعوبة البحث وضخامة عيناته، والتحليل، والاستنتاجات التي بلغت (٨٠٠) طفل توزعوا على محافظات بغداد وواسط وديالى وذي قار، هذا فضلاً عن موضوع الأطروحة المميز الذي قلما تطرقت إليه الدراسات المختصة بهذا الشأن على المستوى العالمي وليس المحلي فحسب.

وتألفت لجنة المناقشة من رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور سهيلة عبد الرضا عسكر اختصاص علم نفس الشخصية، والأستاذ الدكتور قبيل كودي حسين اختصاص علم النفس التربوي عضواً ومشرفاً، وأعضاء اللجنة كل من الأستاذ الدكتور احسان عليوي ناصر، والأستاذ المساعد الدكتور شيماء صلاح حسين، والأستاذ المساعد الدكتور علياء جاسم محمد، والأستاذ المساعد الدكتور رغد ابراهيم عباس.

وفي ختام المناقشة منحت اللجنة أصغر طالبة من شريحة الكورد الفيليين (تولد ١٩٩٣) شهادة الدكتوراه بتقدير (إمتياز).