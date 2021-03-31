صدور مجلة فيلي بعدد جديد يضم مواضيع شيقة

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام يوم الأربعاء مجلة فيلي بعددها المرقم 207 والذي تناولت فيه عددا من المواضيع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية على صعيد إقليم كوردستان والعراق عامة.

وركز العدد الصادر في شهر آذار/ مارس الجاري على عدة مواضيع مميزة تناول فيها أهم الأحداث والمواضيع على الساحة.

وتعرض وكالة شفق نيوز، أبرز العناوين في هذا العدد وهي: أربيل عاصمة إقتصادية، حلبجة لا ترتبط بالتاريخ فقط، لماذا أصبحت عقرة عاصمة نوروز، مجلتان اعادتا الأمل.

وتضمن العدد الجديد ايضا مواضيع أخرى منها: هل تشهد النجف فاتيكانا للشيعة، ذخيرة المتنبي الثقافية تحت رحمة الإستنساخ، العودة إلى الفصلية والنهوة والدكة، اللادينيون في العراق إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة تجدونها في طيات العدد الالكتروني.

ومجلة فيلي مجلة تصدر بشكل شهري عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام.