صدور كتاب "ليالي شتائية".. أساطير كوردية فيلية ايلامية

شفق نيوز/ صدر في محافظة ايلام الكوردية الفيلية، كتاب يضم ثلاثين حكاية شعبية من جمع واعداد الكاتب الاديب رضا آبي، عن دار زاكرو.

وليالي شتائية هي مجموعة من الحكايات الكوردية جمعها في عام 2014 رضا آبي الذي يعد واحدا من الساعين لاحياء اللغة والادب الكوردي وهو طالب دكتوراه ودرس علم النفس وهو الان منشغل في هذا المجال فضلا عن عمله الاداري.

وليالي شتائية ومثلما واضح في العنوان يتناول الفترة التي يقضيها الناس مناطق ايلام الكوردية الفيلية في ليالي الشتاء الطويلة بالاجتماع مع بعضهم ويتباحثون حول الامور المعيشية وهو ما يظهر بشكل جلي في متون هذه القصص او الحكايات.

ويضم الكتاب بين دفتيه ثلاثون حكاية كوردية وهي فضلا عن وجود عنصر الخيال تحتوي على النصائح والتوجيهات ويمكن القول بانها تعد قسما من الادب التعليمي ايضا.

وليالي الشتاء تمثل حياة الاباء والاجداد وتلك الايام الشتائية عندما كان تساقط الثلج يجبر الناس كبارا وصغارا على التجمع داخل بيوت الشعر والخيم والاستماع باشتياق الى الحكايات التي كانوا يتناقلونها ليليا على شكل اجزاء حسبما يسمح به الوقت وكان الاطفال يتعلمون من خلال هذه القصص والحكايات امور الحياة والمعيشة.

ليالي الشتاء وكما يقول جامعها رضا آبي، كتاب ينقل عن عهود وفترات من حياته الشخصية، تلك الفترات التي كان يستمع فيها لتلك الحكايات شفاها من كبار السن في منطقته.

واضاف آبي "يعد الكتاب جزءا من الادبيات الكوردية العامية التي امضى سنوات طويلة مجتهدا في جمعها ومن الجيد انها تقدم الى الجيل الجديد كذكرى من ماضي الكورد ليتعرف عليها النشئ الجديد وتم تقديم هذه الحكايات باسلوب شيق مزين بالخيال الجميل".

وتابع آبي انه يهدي هذا الكتاب لاستاذه الذي كان له الفضل عليه الاديب الدكتور كامران رحيمي الذي قدم العديد من الكتب للمكتبة الكوردية الفيلية.