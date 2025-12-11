صدور كتاب جديد يوثّق الإبادة الجماعية للكورد الفيليين ومعاناتهم لأكثر من قرن

شفق نيوز- ترجمة خاصة

صدر حديثا، كتاب "الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق" للدكتور مراد مرادي مقدم، بمقدمة للكاتب غلام حسين كريمي دوستان، أستاذ في جامعة طهران.

ويُعد هذا العمل من أكثر الدراسات شمولا حول التاريخ الاجتماعي والسياسي للكورد الفيليين، مستندا إلى وثائق ومصادر جديدة تكشف أبعادا مهمّة من معاناتهم عبر العقود.

الكتاب، الذي جاء في أحد عشر فصلا، يتناول بتفصيل قضايا الهوية، والهجرة، والنزاعات الحدودية، والسياسات الحكومية التي أثّرت في واقع الكورد الفيليين.

ويبدأ بفصل يوضح تطور مصطلح "فيلي"، ثم ينتقل لدراسة الخلفيات التاريخية للهجرات الفيليّة من منطقة پشتكوه إلى العراق خلال عهدي القاجار والبهلوي.

وتتضمن الفصول الوسطى من الكتاب مناقشة علاقات إيران والعراق وانعكاساتها على أوضاع الكورد الفيليين، إضافة إلى تأثير الثورة الإسلامية في إيران، وصولا إلى تحليل السياسات القومية لحكومة البعث وما نتج عنها من حملات تجريد من الجنسية والتهجير والقتل.

ويعرض الكتاب في أحد فصوله وثائق جديدة عن انتشار القبائل الكوردية و(اللكية واللرية) داخل العراق، مسلطا الضوء على الامتداد الجغرافي والاجتماعي للكورد الفيليين في وسط وجنوب البلاد، كما يقدّم دراسة عن التحولات الاقتصادية لهذه الجماعة، وأسباب التراجع الكبير في نشاطها التجاري المعروف تاريخيا.

وفي فصله الختامي، يناقش المؤلف العوامل التي أدت إلى تعقيد قضية الجنسية لدى الكورد الفيليين، والتي ما زالت تُعد من أبرز الملفات العالقة التي تتطلب معالجة شاملة.

ويؤكد الدكتور مرادي مقدم أن هذا العمل هو حصيلة سنوات طويلة من البحث الأكاديمي، وهدفه إظهار الجوانب المغفلة من حياة الكورد الفيليين ومعاناتهم، لاسيما ما تعرّض له قسم منهم من انتهاكات واسعة النطاق وصلت حدّ الإبادة الجماعية، وفقا لما ورد في الوثائق والمصادر التي اعتمد عليها.

ويذكر أن الكورد الفيليين يشكلون مكوّنا تاريخيا مهما في العراق، إذ يقيم جزء منهم في المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد منذ قرون، بينما هاجرت مجموعات أخرى خلال مراحل مختلفة من التاريخ الحديث.