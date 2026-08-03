صدور الترجمة الكوردية الفيلية لرائعة أورويل "مزرعة الحيوان"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أصدر معهد "زانست زاغروس" للبحث والنشر ترجمة جديدة لرواية الكاتب العالمي جورج أورويل الشهيرة "مزرعة الحيوان" (Animal Farm) إلى اللغة الكوردية بلهجتها الجنوبية (الفيلية)، في خطوة تهدف إلى إثراء المكتبة الأدبية الكوردية وتعزيز التواصل الثقافي بين المتحدثين باللهجات المختلفة.

وبحسب بيان للمعهد ترجمته وكالة شفق نيوز، فقد أنجز الترجمة العضو المسؤول عن قسم البحوث والطباعة في المعهد، الدكتور حجة رشيدي، معتمداً على النسخة الفارسية الشهيرة للترجمة مع مراعاة الخصوصية اللغوية للكوردية الجنوبية المعيارية المتداولة في مناطق إيلام وبغداد، لضمان وصول النص وقابليته للقراءة والفهم لدى شريحة واسعة من القراء الناطقين بالكوردية.

ووفقاً للبيان الصادر عن المعهد، جاء هذا الإصدار، الذي طبع في دار برسمان في العاصمة الإيرانية طهران، بإشراف أكاديمي ضم الأديبين كامران رحيمي وعباس محمد زادة، وبإخراج فني تمثل في تصميم الغلاف للفنان وحيد أسدي والرسوم التوضيحية للفنانة ليلى رشنوادي.

وتتألف النسخة الجديدة من مقدمة وعشرة فصول واقعة في 106 صفحات، متبوعة بمعجم تعريفي للمفردات يشرح المصطلحات بالكوردية السورانية المعيارية والكرمانجية اللاتينية إلى جانب الفارسية، مما يمنح الكتاب قيمة لغوية مضافة لدارسي اللغات ومقارنتها.

وتحظى رواية "مزرعة الحيوان"، التي كتبت خلال الحرب العالمية الثانية ونشرت عام 1945 وتتناول إسقاطاتها السياسية والنقدية للسلطة والاستبداد، باهتمام عالمي ومحلي بالغ، حيث سجلت لها عدة ترجمات سابقة إلى الفارسية والكوردية بأقلام مترجمين بارزين.

ويمثل هذا الإصدار الجديد لـ"زانست زاغروس" إضافة نوعية لجهود توطين الآداب العالمية ضمن التنوع اللغوي والثقافي المحلي.