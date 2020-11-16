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إصابة نائب كوردي في البرلمان العراقي بكورونا

Category: اخبار فيلي

Date: 2020-11-16T16:17:18+0000
إصابة نائب كوردي في البرلمان العراقي بكورونا

شفق نيوز/ اعلن مصدر نيابي يوم الاثنين اصابة النائب الكوردي عن تحالف سائرون آزاد حميد شفي بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "النائب شفي أصيب بالفيروس ويخضع حاليا للعلاج للتعافي من الوباء"، مبينا أنه يتمتع بصحة جيدة.

وأشار المصدر إلى أن النائب شفي يخضع لبرنامج علاجي في منزله للتعافي من الفيروس.

وشفي وحصل على مقعد نيابي بعد خوض الانتخابات ضمن قائمة سائرون في بغداد.

وتولى شفي سابقا رئاسة مجلس ناحية مندلي شرقي ديالى وهي مسقط رأسه.

يذكر ان اكثر من 60 نائبا عراقيا اصيبوا بفيروس كورونا منذ ظهور بينهم حالة وفاة واحدة للنائبة عن ديالى غيداء كمبش في حزيران الماضي.

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