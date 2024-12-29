"شەواژوو".. إصدار جديد يُثري القاموس الكوردي الفيلي المتخصص

شفق نيوز/ صدر في محافظة إيلام الفيلية بإيران، قاموس "شەواژوو" في طبعة جديدة من تأليف الدكتور حجت رشيدي، رئيس قسم الأبحاث في معهد زاغروس العلمي وعضو فعال في المعهد.

ويُعد هذا القاموس من أكثر القواميس تخصصًا في اللغة الكوردية (بلهجتها الفيلية) بالإضافة إلى الفارسية.

وأوضح بيان صادر عن معهد زاغروس العلمي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الطبعة الأولى من القاموس، التي صدرت قبل عامين، كانت في 183 صفحة، بينما جاءت الطبعة الجديدة موسعة لتضم 237 صفحة، بعد إضافة العديد من الكلمات والمصطلحات الجديدة، فضلًا عن الصور التوضيحية.

وأشار إلى أن القاموس، الذي يحمل اسم "شەواژوو" (ويعني الرعي الليلي)، يتميز بتركيزه على المجال التخصصي وشرحه المتوازن بين اللغتين الكوردية والفارسية.

وقد صُمم القاموس بالإملاء الكوردي المعياري ويحتوي على مقدمة وثلاثة فصول، بإشراف الكاتب نعمت الله داوديان وتصميم وحيد أسدي.

يُذكر أن هذا القاموس يمثل إضافة نوعية إلى الأدبيات اللغوية، حيث يعكس جهدًا بحثيًا معمقًا في توثيق المصطلحات وتقديمها بشكل يسهم في الحفاظ على اللغة الكوردية الفيلية وتطويرها.