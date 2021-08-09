شرطة خانقين تكشف حيثيات حوادث لم تشهدها المدينة منذ سنوات

شفق نيوز/ اكدت مديرية شرطة خانقين يوم الاثنين ان محاولات الاغتيال الأخيرة التي شهدتها المدينة، جنائية وبعيدة عن الارهاب وتم كشفها بوقت قياسي.

وقال مدير شرطة خانقين العميد ديار شوكت لوكالة شفق نيوز، إن مدينة خانقين لم تشهد خروقاً إرهابية.

وبين أنه تم كشف حيثيات محاولة اغتيال صاحب مكتب العقارات حازم الشكرجي، واتضح أنه بسبب عداء شخصي، كما أن منفذ جريمة اغتيال اخرى ضد احد المدنيين اتضح أنه ابن عم الضحية.

واكد شوكت نشر قوات ودوريات أمنية في اطراف وداخل خانقين لتعزيز الامن والاستقرار ومنع اي محاولات او هجمات تهدد المدنيين للحفاظ على استقرار خانقين، لافتا الى الشروع بخطة لحماية مراسم عاشوراء في خانقين.

وبين شوكت ان نقاط التفتيش الخارجية بين خانقين وكل من كلار والمقدادية تخضع لسلطة مديرية السيطرات والطرق الخارجية ولا تخضع لمسؤوليات الشرطة مستبعدا قدرة العناصر الارهابية اختراق خانقين او القيام باي اعمال اجرامية.

وتعرضت خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة خلال الايام الماضية لثلاثة هجمات اغتيال طالت منتسباً الشرطة وصاحب مكتب عقار ومدني اخر في سابقة لم تشهدها المدينة منذ سنوات طويلة.