شرطة الغابات تعتقل 17 صيادا مخالفا في خانقين خلال العام الحالي

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة حماية الغابات والبيئة في خانقين، يوم الاربعاء، عن اعتقال 17 صيادا مخالفين لقواعد الصيد خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي، مطالبة الاهالي بالتعاون معها لحماية الحيوانات والطيور البرية في المنطقة.

وقال مدير المديرية النقيب هاوري جليل، لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز ودوريات شرطة الغابات تمكنت خلال العام الحالي من إحالة 17 صيادا ومتجاوزا على الغابات الى المحاكم المختصة".

وبين ان "الصيادين والمتجاوزين يمارسون الصيد الجائر للطيور البرية والتجاوز على الغابات المحرمة بيئيا والتي تخضع لحماية شرطة الغابات مستخدمين أدوات صيد تشمل بنادق متنوعة وسكاكين إضافة الى الات قطع الأشجار".

وكشف جليل عن "إصابة منتسب في شرطة الغابات خلال ملاحقة احد الصيادين المخالفين ضمن دورية للشرطة"، مشيرا الى "اعتقال الصياد الذي ينتمي لشرطة الحدود العراقية والذي تسبب بإصابة منتسب شرطة الغابات بطلق ناري".

وأوضح ان "الشخص الذي تم اعتقاله كان يمارس الصيد المحرم للحيوانات البرية وتم اعتقاله بعد ملاحقة ومتابعة من شرطة الغابات وتمت احالته الى محكمة قورتو التابعة لخانقين وفق محضر امني رسمي".

ولفت جليل إلى أن "عقوبة قتل طائر بري هي غرامة مقدارها 250 ألف دينار، ويتفاوت مبلغ الغرامة التي تفرض حسب نوع الحيوان، فيما تبلغ غرامة قتل غزال خمسة ملايين دينار".

ودعا مدير شرطة حماية الغابات "حكومة الاقليم الى توفير مستلزمات ومعدات أكثر لمنع المخالفات والتجاوز على البيئة النباتية والحيوانية"، مطالبا سكان القرى "بالتعاون المعلوماتي مع شرطة الغابات والابلاغ العاجل عن أي مخالفات او تجاوزات تطال البيئة والحيوانات البرية او حدوث أي حالات للصيد الجائر".

وتؤكد مديرية شرطة حماية الغابات ان الصيادين المخالفين تتم معاقبتهم في محاكم اقليم كوردستان بموجب قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان.

وينص القانون على أنه "يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 150 الف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار أو بكلتا العقوبتين".