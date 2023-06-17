شاعر كوردي فيلي يفوز بجائزة اوروبية

شفق نيوز/ الشاعر الكوردي الفيلي مصطفى بيكي الملقب بـ"رودوس فيلي"، وقع عليه الاختيار ليكون أحد الفائزين في قسم الشعر الكوردي في مهرجان الشعر والقصة للجالية الإيرانية في أوروبا، وحصل على احدى الجوائز التقديرية في المهرجان.

ويضم المهرجان هذه السنة أربعة أقسام للغات الفارسية والكوردية والتركية و(اللرية)، وقع الاختيار على ثلاثة قصائد للشاعر رودوس فيلي القادم من مدينة ايلام تتناول موضوعة جريمة الابادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الفيليون، ليتم دراستها وتحليلها وكان هذا الاختيار سببا لحصول الشاعر على تقدير خاص.

ورودوس فيلي المولود في 1972 في قرية كوردزروش في ضواحي مدينة مهران التابعة لمحافظة ايلام، يعمل في منذ 30 سنة في مجالات الصحافة والشعر والكتابة والجمع والنشاطات الثقافية والمدنية والسياسية في منطقته وشعبه ويخدم هذه الثقافة وخصوصا في مجال اللهجة الكوردية الفيلية

وعمل رودوس فيلي ضمن فريق مؤسسة شفق للثقافة والاعلام للكورد الفيليين وضمن هيئة تحرير مجلة كول سوو الشهرية التي تصدر باللهجة الكوردية الفيلية عن المؤسسة في العراق.

ورودوس فيلي هو أحد أعضاء الهيئة المركزية للمجتمع الكوردي في العاصمة الايرانية طهران.

وشارك رودوس فيلي بهذه الاشعار المدرجة ادناه في مهرجان الشعر والقصة للجالية الإيرانية في اوروبا:

-1-

لا قصيدة

ولا غزل

لا رباعيات

ولا شعر حديث

وطني

مقسم لاربعة اجزاء

-2-

لا الحب أتى

ولا

المحبين

عندما قرأت الطالع

جاءت الأنفال

-3-

انا كوردي

وانت كوردي

نحن كورد

انتم كورد

هم كورد

سواء رغبوا

أم لم يرغبوا