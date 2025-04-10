شاخوان عبدالله نقلاً عن بارزاني: "ما تعرّض له الكورد الفيليون فصلاً مأساوياً في تاريخ الشعوب"

شفق نيوز/ قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، إن الكورد الفيليين يمثلون جزءاً أساسياً من الأمة الكوردية، مؤكداً دورهم في الحركة التحررية الكوردية وسعيهم لنيل الحقوق المشروعة للشعب الكوردي.

وجاء تصريح عبدالله خلال لقائه، بوفد من التيار الوطني الكوردي الفيلي برئاسة الأمين العام المستشار منير حداد، بحسب بيان للتيار ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف عبدالله أن الرئيس مسعود بارزاني يولي اهتماماً خاصاً بالكورد الفيليين، معتبراً ما تعرّضوا له من ظلم وإبادة فصلاً مأساوياً في تاريخ الشعوب.

وأوضح البيان أن عبدالله أعرب عن استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم مطالب الكورد الفيليين في البرلمان ومؤسسات الدولة، سعياً لإنصافهم وضمان حقوقهم المشروعة.

في المقابل، ثمن الوفد الكوردي الفيلي جهود البرلمان في دعم شؤون الكورد الفيليين داخل مجلس النواب.