سينمائي ايلامي في نهائيات مهرجان عالمي في اسبانيا

شفق نيوز/ ترشح فيلم "الشهر الثالث عشر في السنة" من تأليف واخراج السينمائي الكوردي الايلامي وحيد اسلامي الى القسم الاخير من النسخة التاسعة لمهرجان "one shot teressa city of film" الدولي في اسبانيا.

وترشح الفيلم من بين 1700 فيلما الى المرحلة النهائية للمهرجان الذي ينظم سنويا في الفترة مابين الحادي والعشرين لغاية السابع والعشرين من شهر تشرين الاول في اسبانيا.

ويعرف هذا المهرجان على انه نافذة على الدخول الى سباق التنافس على الفيلم الذي سيحصل على الاوسكار العالمي.

ويأمل صناع الفيلم، وخاصة المخرج الكوردي الفيلي وحيد إسلامي، أن يجد طريقه الى الانتشار عالميا من خلال المهرجان.



