"سيدة" الكاتبات الكروسيات في ضيافة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، الروائية الكوردية فوزية بشارت، التي حلّت ضيفة على وزير الثقافة والشباب في حكومة الإقليم حمه حمه سعيد، قادمة من مدينة بيجار كروس في إيران، هي أول امرأة بيجارية تكتب الرواية باللهجة الكوردية الكروسية.

وعبرت بشارت خلال لقائها بوزير الثقافة عن سرورها بأنها تكتب باللغة الأم، كما رحب الوزير بالكاتبة وباللهجة الكروسية.

وأكدت بشارت خلال اللقاء على أن لديها رواية جديدة كتبتها أيضاً باللهجة الكوردية الكروسية وهي في طريقها إلى الطبع.

يشار إلى أن الروائية فوزية بشارت، كاتبة قصة وعضوة في معهد زاغروس العلمي (زانست)، ولدت عام 1970 في مدينة بيجار كروس وهي الآن تسكن مدينة سنندج فی إیران، وصدر لها لغاية الآن ثلاث روايات:

1- رقصة النار في الرماد، المجموعة القصصية الأولى، سنة 1397= 2018، مقالات.

2- دموع امرأة، سنة 1399= 2020، طبعت بتعضيد من دار الكتب في بيجار، وقامت السيدة مستورة درخشي بترجمتها إلى اللغة الفارسية وطبعتها في دار نشر أفراز في طهران.

3- رقصة المصير في سنة 1400= 2022، وطبعت في دار نشر كوتار، وقامت السيدة هدية مسروري بترجمتها إلى اللغة الفارسية.

وتقع مدينة بيجار في أقصى غرب كوردستان إیران وتتحدث باللهجة الكروسية التي تعد إحدى اللهجات الكوردية البالوانية، وهي تشبه تماماً اللهجة الكوردية الفيلية الإيلامية، في العقود الثلاثة الأخيرة ظهر شعراء وكتاب بارزون وقدموا خدمات جليلة للقصة والشعر والنثر وأدب الأطفال بهذه اللهجة الأصيلة.