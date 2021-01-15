أسرة حارس مرمى المنتخب السابق أنور مراد الفيلي تشكر السفارة العراقية بهولندا

شفق نيوز/ عبرت أُسرة حارس مرمى المنتخب العراقي السابق الراحل أنور مراد الفيلي، عن شكرها للسفارة العراقية في هولندا لما قدمته من تسهيلات لنقل جثمانه الى العاصمة بغداد.

وقالت السفارة في بيان، ان السفير هشام العلوي التقى كريم احمد حيدر وسمير الربيعي اللذين اعربا عن شكرهما وامتنانهما على الخدمات التي تقدمها السفارة لابناء الجالية العراقية، ولاسيما موقف السفارة الاخير واستجابتها السريعة لإكمال اجراءات اصدار شهادة الوفاة وتسهيل نقل جثمان حارس مرمى المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في فترة الستينيات وبداية السبعينيات (انور مراد سليم الفيلي) الذي توفي قبل ايام في مدينة آرنهم الهولندية.

ونقل الضيفان شكر أُسرة المتوفي ولاسيما عقيلته (نازنين حسن حمه رش) للسفير على متابعته الشخصية ومواساته لها بوفاة زوجها، حسب البيان.

وقد وصلت جثمان الراحل الى العاصمة بغداد صباح اليوم لكي يوارى الثرى الى مثواه الأخير وفق ما اوصى به في أن يُدفن في العراق.

وغيب الموت، حارس مرمى المنتخب العراقي لكرة القدم، انور مراد الفيلي عن عمر ناهز الثمانين عاماً في في مدينة ارنهم الهولندية.

ومثل مراد المنتخب العراقي لكرة القدم في ستينيات القرن المنصرم، كما لعب في صفوف عدة اندية منها الشرطة، ومنتخب اتحاد شبيبة كوردستان.

وانور مراد سليم الفيلي، من مواليد 1939 تولد باب الشيخ عكد الاكراد في بغداد، هاجر إلى هولندا في التسعينيات بعد ملاحقات استمرت لسنوات من قبل نظام البعث، بسبب توجهاته القومية، كما ذكر ذلك في مقابلة سابقة مع موقع شفق.