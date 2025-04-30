رئيس الجمهورية يشدد على مواصلة البحث عن المفقودين من الكورد الفيليين

شفق نيوز/ شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة البحث عن المفقودين من الكورد الفيليين من ضحايا النظام السابق من أجل العثور على رفاتهم

جاء ذلك خلال لقائه في قصر بغداد، وفد ذوي المفقودين من ضحايا النظام البائد من الكورد الفيليين، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة العراقية.

وأكد الرئيس خلال اللقاء، تضامن رئاسة الجمهورية مع عوائل الضحايا، مشددا على أهمية توثيق الجرائم المرتكبة من قبل النظام البائد، وتعويض الضحايا وإنصافهم وبما يضمن تحقيق العدالة.

وأشاد بالتضحيات التي قدمها الكورد الفيليون في مقارعة النظام الدكتاتوري ومقاومة التسلط والاستعباد والظلم، مؤكدا أنهم جزء أصيل من الشعب العراقي يستحق تكاتف الجهود لدعمه تعزيزا للتماسك الاجتماعي وترسيخ التعايش السلمي.

كما شدد رشيد على أهمية مواصلة البحث من قبل الجهات المعنية من أجل العثور على رفات الضحايا وإعادتهم إلى ذويهم كحق إنساني وأخلاقي.

من جانبهم استعرض الوفد الظروف العامة التي تواجه الكورد الفيليين والمعوقات التي تعترض حياتهم اليومية.