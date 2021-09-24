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رئيسي يشيد بالشباب الكوردي الفيلي ويؤشر أهمية قرب إيلام من العراق

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-09-24T11:07:49+0000
رئيسي يشيد بالشباب الكوردي الفيلي ويؤشر أهمية قرب إيلام من العراق

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أهمية قرب محافظة ايلام الفيلية، من العراق، واعتبرها ميزة مهمة يمكن استخدامها لزيادة التبادلات عبر الحدود.

وقال رئيسي خلال تصريحات من مدينة ايلام، إنه سيتخذ خلال هذه الزيارة خطوات مهمة تساهم في تطوير المحافظة على الأصعدة المختلفة.

واشار الى موقع محافظة ايلام وكونها تحد جمهورية العراق، داعياً الى تفعيل الأسواق الحدودية وتنشيط التبادل التجاري عبر الحدود الأمر الذي سيزيد من صادرات هذه المحافظة الى العراق.

وأكد رئيس الجمهورية أن أهم الطاقات التي تتمتع بها محافظة ايلام هي الطاقات البشرية الفاعلة وخاصة الشباب، موضحاً أن بإمكان هذه الطاقات أن تنشط في ميادين الزراعة والصناعة والقطاعات المختلفة.

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