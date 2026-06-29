رياضيتان من كرمانشاه تحصدان ذهبية وفضية في بطولة شنغهاي لـ"الووشو" بالصين

شفق نيوز- ترجمة خاصة

حققت رياضيتان من محافظة كرمانشاه شمال غربي إيران، ميداليتين ذهبية وفضية، خلال مشاركتهما مع المنتخب الإيراني في بطولة "الووشو ساندا" الخاصة بالدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، والتي أقيمت في مدينة "أنلو" الصينية.

وفي التفاصيل، بحسب تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، أحرزت اللاعبة ديانا رحيمي الميدالية الذهبية، في حين نالت زميلتها سوغند سليمي الميدالية الفضية.

وخاضت اللاعبتان منافسات البطولة تحت إشراف المدربة مريم هاشمي، المنحدرة أيضاً من محافظة كرمانشاه والتي تتولى القيادة الفنية للمنتخب الإيراني للسيدات.

وفي تصريح صحفي، أشاد رئيس هيئة "الووشو" في محافظة كرمانشاه، آرش بهمني مجد، بأداء الرياضيتين والمدربة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة إيجابية للرياضة في المحافظة وفي مناطق غرب إيران عموماً.

وتتطلع الأوساط الرياضية في كرمانشاه إلى دعم الجهات الحكومية والمحلية، بما في ذلك المحافظ والبلدية، لتأمين الرعاية اللازمة للاعبات بهدف المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في ناغويا باليابان، والمقرر إقامتها في قاعة "آيتشي" للفنون القتالية بين 20 أيلول/ سبتمبر و2 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي.