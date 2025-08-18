کرمانشاه.. تحديد مساحات شاسعة من الأراضي لزراعة النباتات الطبية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلن رئيس إدارة استغلال الموارد الطبيعية وإدارة مستجمعات المياه في محافظة كرمانشاه الكوردية في إيران، وحيد عزيزي، يوم الاثنين، عن تخصيص أكثر من 875 هكتاراً (3500 دونم) من الأراضي، بالإضافة إلى تسهيلات للمزارعين لتطوير زراعة النباتات الطبية في المحافظة.

ونقل تقرير لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن عزيزي قوله إنه "في إطار تنفيذ التزامات خطة 1404 (2025)، تم تحديد وتخصيص أكثر من 875 هكتاراً من الأراضي الخاصة والوطنية في محافظة كرمانشاه لزراعة النباتات الطبية".

وفي معرض إشارته إلى أهمية تطوير زراعة النباتات الطبية في كرمانشاه، أضاف عزيزي "تم تخصيص هذه الأراضي لزراعة أنواع مختلفة مثل (کنگر=العكوب، شعبياً الكعوب) و(آنغوزه= الكلخ وهي عشبة الحلتيت أو ما يطلق عليها الحليت أو الوشق) و(بنه= الحبة الخضراء) و(گلابی وحشی= الكمثرى البرية) وغيرها من النباتات الطبية والغذائية، في شكل مشاريع تشاركية بهدف خلق فرص العمل والإنتاجية المستدامة".

وأكد عزيزي على القدرات العالية التي تتمتع بها المحافظة في هذا المجال، بالقول إنه "بالإضافة إلى خلق فرص عمل مستدامة، فإن تطوير زراعة النباتات الطبية سيلعب دوراً مهماً في تحسين اقتصاد المجتمعات المحلية، وتقليل الضغط على المناطق الطبيعية، وتوفير المواد الخام للصناعات الدوائية والغذائية".

كما أعلن عزيزي عن إعداد خطة شاملة تغطي 5 آلاف هكتار من الأراضي الوطنية لاستغلال مخلفات الغابات والمراعي، قائلاً "تتضمن هذه الخطط مجموعة من الأنشطة من أجل الاستغلال المبدئي والمستدام للموارد الطبيعية".

وأوضح أنه تم إعداد خطط لاستغلال المنتجات الثانوية للغابات بهدف الاستخدام الأمثل للمنتجات غير الخشبية مثل النباتات الغذائية والطبية والأعلاف والخشب غير الصناعي، وأن تنفيذها من شأنه أن يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي والحفاظ على التنوع البيولوجي ومنع تدمير الموارد الطبيعية.

واختتم عزيزي حديثه بالقول، إن "المديرية العامة للموارد الطبيعية وإدارة مستجمعات المياه في محافظة كرمانشاه تتابع بجدية تطوير وتنفيذ هذه المشاريع وتأمل أنه بمشاركة المواطنين والمستثمرين سيتم اتخاذ خطوات فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية في المحافظة".