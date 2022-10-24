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رفع عدد مقاعدهم البرلمانية وتمثيلهم وزارياً.. 3 مطالب فيلية أمام مجلس النواب 

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-10-24T18:17:33+0000
رفع عدد مقاعدهم البرلمانية وتمثيلهم وزارياً.. 3 مطالب فيلية أمام مجلس النواب 

شفق نيوز/ كشف أحد شيوخ عشائر الكورد الفيليين، اليوم الاثنين، عن مطالبة رئاسة البرلمان العراقي برفع المقاعد البرلمانية المخصصة لهم الى (5) مقاعد وتمثيلهم وزارياً، فيما بيّن أن هناك مطلبين آخرين كانا على طاولة النائب الأول لرئيس مجلس النواب أبرزها إزالة آثار نظام صدام حسين المتعلقة بأوراقهم الثبوتية.

وقال شيخ عشيرة الملكشاهية، حيدر علي الملكشاهي لوكالة شفق نيوز إن "عدداً من شيوخ عشائر الكورد الفيليين برفقة عضو مجلس النواب حسين علي مردان التقوا، اليوم، بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن علي أكبر المندلاوي لبحث مطالب الكورد الفيليين التي تتضمن زيادة المقاعد النيابية من مقعد إلى خمسة مقاعد وتمثيل في الحكومة الجديدة من خلال الحصول على حقيبة وزارية".

وأضاف شيخ عشيرة الملكشاهية، وهي احدى عشائر الكورد الفيليين المعروفة، أن "الكورد الفيليين مظلومين ومهمشين ولابد من زيادة تمثيلهم بالبرلمان من 3 -5 مقاعد برلمانية أسوة بالمسيحيين والصابئة".

وتابع الشيخ أن "النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وعدنا بالوقوف مع مطلبنا من خلال الإجتماعات وجلسات البرلمان"، مبينا أن "النائب حسين علي مردان سيقدم مقترحا موقعا من النواب إلى رئاسة البرلمان لزيادة مقاعد الكورد الفيليين في البرلمان ويكون هناك تمثيل في الحكومة الجديدة ومعالجة الألقاب واضافتها في البطاقة الشخصية (الموحدة-الجنسية) بعد شطبها من قبل النظام البائد".

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