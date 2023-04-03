رغم امتلاء سد الوند.. خانقين مهددة بأزمة مائية صيفية

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاثنين، عن حاجة قضاء خانقين لإيرادات مائية اضافية لتلبية الاحتياجات الاساسية خلال فصل الصيف المقبل لتجاوز اي ازمة مائية.

وقال مدير سد الوند، احمد وسين، لوكالة شفق نيوز، انه "رغم امتلاء سد الوند في شهر شباط الماضي جراء الامطار والسيول الا ان مخزون السد لا يلبي جميع احتياجات المواطنين اليومية وقطاع الزراعة في القضاء لما تبقّى من العام الحالي".

وبين ان "سد الوند يمتلئ سنويا الا ان الاعتماد على السد غير كاف لتلبية الاحتياجات المائية دون تعزيزات اضافية".

وأنجزت وزارة الموارد المائية سد الوند عام 2013، وهو سد ترابي يبلغ طوله 1300 متر، وارتفاعه 24 مترا، بطاقة تخزينية 38 مليون متر مكعب، ويروي نحو اكثر من 2000 بستان و40 ألف دونم من الأراضي الزراعية.