رحلة إلى آبشاران الفيلية.. حيث الطبيعة تحاكي الخيال

شفق نيوز/ على بُعد 20 كيلومتراً شمال شرق منطقة بهله زرين آباد في مدينة دهلران بمحافظة إيلام الفيلية، تقع قرية آبشاران، المعروفة محلياً باسم “خربزان”، والتي تُعد من الوجهات السياحية الفريدة في غرب إيران، لما تحتويه من معالم طبيعية متنوعة وتضاريس جبلية ساحرة.

وبحسب تقرير لوكالة مهر الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، تحتضن القرية سبعة شلالات خلابة، تقع على شكل درجات في المسار الشمالي للقرية، حيث يجري نهر ينبع من جبل كبيركوه ويمر عبر القرية، مشكلاً سلسلة من المناظر الطبيعية الأخّاذة.

أربعة من هذه الشلالات السبعة تُعد الأكبر والأكثر جذباً للأنظار، ويبدأ مسارها من أسفل النهر صعوداً، أولها شلال “دارولي الأول”، يليه “دارولي الثاني”، ثم شلال صغير ساحر، وصولاً إلى “شلال سليمان شاه”، وهو الأعلى والأجمل بين المجموعة، ويقع بجانبه غابة كثيفة تزيد من سحر الموقع.

وتُعرف بركة “سليمان شاه” بعمقها الكبير، ما يجعلها مكاناً مثالياً للسباحة وصيد الأسماك. وبين هذا الشلال وشلال “بزه ول”، تنتشر شلالات صغيرة تُسمى محلياً بـ”طافيلك”، فيما يُطلق على اثنين منها الشلال الخامس والسادس.

بجانب أحد هذه الشلالات تقع بقايا طاحونة مائية قديمة تُعرف باسم “طاحونة مه می”، كانت تعمل بمياه الشلال، ولا تزال آثارها باقية، إذ يمكن رؤية مجرى الماء الذي كان ينقل المياه من أعلى الشلال إلى الطاحونة.

وعلى الطريق الرابط بين ميمه ومنطقة زرين آباد، وتحديداً قرب قرية زرآب، يقع شلال “آبتاف” المعروف بجماله ومساحته الواسعة، ما يجعله أحد أكبر وأجمل الشلالات في إيران، ويُستخدم حالياً كمنتجع طبيعي يقصده الزوّار من مختلف المناطق.