أربيل تحيي ذكرى يوم "الشهيد الكوردي الفيلي" وسط مطالبات بإعادة رفات المغيبين

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مراسم إحياء يوم الشهيد الكوردي الفيلي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المراسم اقامتها منظمة البيت الكوردي الفيلي بمناسبة الذكرى 44 للإبادة الجماعية بحق أبناء المكون من قبل النظام السابق.

واضاف مراسلنا ان المشاركين طالبوا الحكومة العراقية بتكثيف الجهود لإعادة رفات المغيبين في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وإعادة الحقوق والممتلكات.

يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين و لنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى اماكن غير معلومة وما يزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.