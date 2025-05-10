أربيل تحيي ذكرى "إعدام" مناضلة كوردية فيلية (صور)

شفق نيوز/ أحيا البيت الكوردي الفيلي، مساء السبت، الذكرى الواحدة والخمسين لإعدام المناضلة الفيلية ليلى قاسم، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الإحتفال أُقيم بحضور "ذوي الشهيدة" وعدد من الضيوف، حيث تضمن عددا من الفعاليات.

وأضاف مراسل الوكالة، أن المراسم تضمنت كلمات ترحيبية بالحضور، وقراءة آيات من القرآن، ثم ألقى البيت الكوردي الفيلي كلمته بالمناسبة، أعقبتها محاضرات وقصائد تسلط الضوء على سيرة الراحلة ونضالها.

وليلى قاسم، سياسية كوردية فيلية، ولدت في مدينة خانقين في 27 كانون الثاني/ يناير من العام 1952، ونشطت في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم.

وبدأت قاسم، دراستها الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد في قسم علم الاجتماع عام 1971، وفي 29 نيسان/ أبريل من سنة 1974 ألقي القبض عليها من قبل الحكومة العراقية وأعدمت في 12 آيار / مايو من سنة 1974.