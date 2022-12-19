دعما للخطة الشتوية.. كرميان توزع 800 طن من بذور القمح  لخانقين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة خانقين، يوم الاثنين، عن تسلمها 800 طن من بذور القمح دعما للخطة الزراعية الشتوية.

وقال مدير المديرية كاميران عبد الله، لوكالة شفق نيوز، ان "مديرية زراعة كرميان التابعة لاقليم كوردستان وزعت 800 طن من اجمالي 1450 طنا من بذور القمح مخصصة لكرميان، وخانقين، وقوره تو، وميدان، ضمن الخطة الزراعية الشتوية".

وبين انه "تم شمول الزراعة الديمية التي تعتمد الامطار بخطط التسويق نهاية الموسم الشتوي".

واكد عبد الله ان "تم تحديد الخطة الزراعية الشتوية في تشرين الثاني الماضي، لكن المساحات المشمولة بالتسويق لم تحدد بشكل نهائي بعد، وذلك بعد ان تم تجاوز أزمة المياه والجفاف لتوفر الايرادات المائية والامطار المبكرة".

واوضح ان "عدد المزارعين المسجلين لدى مديرية زراعة خانقين بلغ 400 مزارع، واكثر من 2000 مزارع في قوره تو، وما يزيد على 1300 مزارع في كرميان".

وتراجع إنتاج القمح في خانقين وناحيتيّ ميدان وقوره تو الموسم الماضي، إلى أكثر من 30%، حيث بلغ الإنتاج 40 ألف طن بسبب شح المياه، فيما تجاوز الإنتاج 60 ألف طن في موسم 2020.

وعانت مناطق ديالى واقليم كوردستان من أزمات مائية على مر العامين الماضيين بسبب انحسار الامطار وقطع الجداول والسيول القادمة من الجانب الإيراني.