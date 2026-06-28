دراسة علمية: مستخلص نباتي يبشّر بثورة في مجال ترميم الأنسجة وعلاج الجروح

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أفادت دراسة علمية حديثة نُشرت نتائجها في مجلة الأبحاث الطبية، بنجاح فريق بحثي في استخدام مستخلص نبتة "عصلج" (المعروفة محلياً في مناطق غرب إيران ومحيط كرمانشاه باسم "چوبک") لترميم الأنسجة الحيوية، وهو ما قد يشكّل نقطة تحول مستقبلي في طرق علاج الجروح الجلدية وإعادة بناء الأنسجة المتضررة.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، بأنه وفقاً للتقرير الطبي الذي تداولت أبعاده الأوساط الأكاديمية، فقد ركز الباحثون على إيجاد بدائل مبتكرة لإنتاج "السقالات الحيوية" (Bio-scaffolds) المستخدمة في الهندسة الطبية، عبر الاعتماد على القدرات الطبيعية للمستخلصات النباتية بدلاً من الاتكال الكامل على المركّبات الكيميائية التقليدية، بهدف تطوير علاجات أكثر أماناً وتوافقاً مع جسم الإنسان.

وتعتمد التقنية الجديدة على عملية تُعرف علمياً بـ"إزالة الخلايا" (Decellularization)، حيث يتطلب تجهيز السقالة الحيوية إفراغ النسيج الطبيعي من خلاياه للإبقاء على هيكله الأساسي فقط.

ورغم فاعلية المواد الكيميائية المستخدمة عادة في هذا الإجراء، إلا أنها غالباً ما تتسبب بأضرار لبنية النسيج أو تؤثر سلباً على توافقه الحيوي، وهو التحدي الذي نجح المستخلص النباتي لنبتة "چوبک" في تجاوزه، لا سيما عند دمجه بنسب ضئيلة مع المادة الكيميائية الشائعة.

وأظهرت نتائج الفحوصات المخبرية أن السقالات المطورة عبر هذا النهج النباتي حافظت على خصائص هيكلية مثالية؛ مثل المسامية المناسبة، والقدرة العالية على امتصاص السوائل، وحفظ البنية البروتينية، وهي عوامل حاسمة تحفز الخلايا الحية على النمو والترابط لتشكيل نسيج جديد.

كما رصدت الدراسة مؤشرات أولية على تمتع العينات بخصائص مضادة للبكتيريا، وهو ما يمنحها ميزة إضافية في حماية الجروح من الالتهابات والعدوى أثناء فترة التعافي.

وفي قراءة علمية للمشروع، أكد الباحثون أن هذه النتائج - التي وثّقها المعرّف الرقمي الدولي للدراسة (https://doi.org/10.1111/aor.70087) - تفتح آفاقاً واعدة للجيل القادم من الطب التجديدي (Regenerative medicine). ومع ذلك، شدد الفريق على أن الانتقال إلى مرحلة التطبيقات السريرية الواسعة وتعميمها على المرضى لا يزال مشروطاً بإجراء المزيد من الاختبارات المتقدمة على النماذج الحيوية والمخبرية في المرحلة المقبلة للتأكد التام من سلامتها وكفاءتها.