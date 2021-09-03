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"دالكَة".. أحدث أغنية لـ"روبار كاكائي" تحمل رسالة للشباب الكوردي

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-09-03T07:34:19+0000
"دالكَة".. أحدث أغنية لـ"روبار كاكائي" تحمل رسالة للشباب الكوردي

شفق نيوز/ أصدرت الفنانة الكوردية الكاكائية، (روبار رشيد كاكائي) آخر أغنية لها بعنوان "دالگه" أي بمعنى "أمي" باللهجة الفيلية- الكلهورية، موجهة للشباب الكوردي تحثهم فيها على الدفاع عن أرضهم.

هذه الأغنية من كلمات وألحان الفنان أحمد هياس، وتم توزيع الموسيقى والصوت من قبل الفنان هيمن حسين.

وقالت الفنانة روبار، لوكالة شفق نيوز، إن الأغنية حملت رسالة للشباب الكوردي مفادها بأن "الوطن والأرض يحتاجهم، وأنهم أبطال ويجب أن يدافعوا عن أرضهم واسم وهوية الكورد، وأن وطنهم أولى بهم وأنهم أجمل بالسلاح والدفاع عن موطنهم ألا وهي كوردستان".

وانتهى إعداد تسجيل الأغنية وتم تصويره ككليب بين قوات البيشمركة، ومن إخراج هونر ديلون.

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