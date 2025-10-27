"خەولوان".. فجر جديد في أدب الشعر الكوردي من إيلام الفيلية

شفق نيوز- إيلام

صدرت عن دار باشور للنشر المجموعة الشعرية الكوردية الأولى للشاعر جليل صفربيگي بعنوان "خەولوان = مروض الاحلام"، وهي عمل أدبي يضم 171 قصيدة تنوعت بين أنماط القصيدة الغزلية والرباعية والرباعية الحديثة، وتختزل خلاصة سنوات من الإبداع والعشق العميق للغة الأم.

ووفقاً لتقرير وكالة "فارس" من إيلام، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن دار باشور أصدرت هذه المجموعة في 209 صفحات، حيث تعكس كل صفحة منها صدى الثقافة والعاطفة وجماليات اللغة الكوردية بأسلوب شعري أصيل وصور بلاغية غنية.

ويُعدّ «خەولوان» أكثر من مجرد عمل أدبي؛ فهو رمز لتجربةٍ طويلة من الإلهام والشغف باللغة الأم، ويمثل نافذة جديدة على الأدب الكوردي وأحد الجسور التي تربط القرّاء بروح وثقافة أبناء إيلام وسائر المناطق الكوردية.

وبحسب النقاد والمهتمين بالشأن الأدبي، فإن هذه المجموعة يمكن أن تسهم في إحياء وتطوير الشعر الكوردي وتعزيز حضور اللغة والثقافة الكوردية في المشهد الأدبي، كما تُعدّ نموذجاً بارزاً من الأدب المعاصر في محافظة إيلام.