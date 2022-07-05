سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال 3 اشهر.. ايلام الفيلية تحقق "أكبر" عملية تبادل تجاري مع العراق

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-07-05T15:28:12+0000
خلال 3 اشهر.. ايلام الفيلية تحقق "أكبر" عملية تبادل تجاري مع العراق

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الجمارك التابعة لمحافظة ايلام الكوردية الفيلية الايرانية، يوم الثلاثاء، عن تحقيق أكبر عملية للتبادل التجاري بينها وبين العراق خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال مدير عام جمارك إيلام، روح الله غلامي، في تصريح صحفى، إن دائرة الجمارك العامة في محافظته فازت هذا العام بالمركز الأول من بين 12 مكتباً جمركياً على الحدود مع العراق.

وأوضح ان معبر مهران يستقبل أكثر من 600 شاحنة ومقطورة تحمل البضائع من جميع أنحاء إيران لتصديرها إلى العراق ليل نهار، لافتا إلى ان أكثر من ألفي عامل وسائق وتاجر يعملون حاليا على هذه الحدود.

وتابع غلامي انه في الربع الأول من العام الحالي، تم تصدير 886 ألف طن من البضائع بقيمة 358 مليون دولار إلى العراق عبر حدود مهران، بنسبة نمو 100% من حيث الوزن و73% من حيث القيمة الدولارية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة تم تصدير 52 ألف طن من البضائع الترانزيت من دول أخرى من الحدود الدولية لمهران، مضيفا أن هذه الكمية من البضائع المصدرة زادت بنسبة 171%.

related

العراق يستثمر بالمحطات الكهرومائية في كرمانشاه

Date: 2019-12-09 21:46:57
العراق يستثمر بالمحطات الكهرومائية في كرمانشاه

"عروس زاكَروس" الفيلية تستقطب السياح العراقيين

Date: 2021-12-16 09:17:16
"عروس زاكَروس" الفيلية تستقطب السياح العراقيين

كرمانشاه تجهز العراق 50% من مجموع الكهرباء الايرانية

Date: 2020-02-09 18:14:01
كرمانشاه تجهز العراق 50% من مجموع الكهرباء الايرانية

ما حقيقة وقف النشاط التجاري في معبر مهران بين العراق وايران؟

Date: 2020-02-20 19:04:06
ما حقيقة وقف النشاط التجاري في معبر مهران بين العراق وايران؟

فيلم من اخراج كوردي فيلي مرشح للجائزة الأولى بمهرجان في إيران

Date: 2020-11-20 14:52:29
فيلم من اخراج كوردي فيلي مرشح للجائزة الأولى بمهرجان في إيران

طالبة كوردية فيلية تنال شهادة الماجستير عن بحث يخص شريحتها بالعراق

Date: 2020-12-15 13:19:20
طالبة كوردية فيلية تنال شهادة الماجستير عن بحث يخص شريحتها بالعراق

ثلاث مناطق حرة تدخل الخدمة بين إيران والعراق

Date: 2021-05-09 21:10:20
ثلاث مناطق حرة تدخل الخدمة بين إيران والعراق

إيلام تعلن حجم وقيمة البضائع المصدرة إلى العراق

Date: 2021-06-24 11:25:54
إيلام تعلن حجم وقيمة البضائع المصدرة إلى العراق