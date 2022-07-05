خلال 3 اشهر.. ايلام الفيلية تحقق "أكبر" عملية تبادل تجاري مع العراق

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الجمارك التابعة لمحافظة ايلام الكوردية الفيلية الايرانية، يوم الثلاثاء، عن تحقيق أكبر عملية للتبادل التجاري بينها وبين العراق خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال مدير عام جمارك إيلام، روح الله غلامي، في تصريح صحفى، إن دائرة الجمارك العامة في محافظته فازت هذا العام بالمركز الأول من بين 12 مكتباً جمركياً على الحدود مع العراق.

وأوضح ان معبر مهران يستقبل أكثر من 600 شاحنة ومقطورة تحمل البضائع من جميع أنحاء إيران لتصديرها إلى العراق ليل نهار، لافتا إلى ان أكثر من ألفي عامل وسائق وتاجر يعملون حاليا على هذه الحدود.

وتابع غلامي انه في الربع الأول من العام الحالي، تم تصدير 886 ألف طن من البضائع بقيمة 358 مليون دولار إلى العراق عبر حدود مهران، بنسبة نمو 100% من حيث الوزن و73% من حيث القيمة الدولارية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة تم تصدير 52 ألف طن من البضائع الترانزيت من دول أخرى من الحدود الدولية لمهران، مضيفا أن هذه الكمية من البضائع المصدرة زادت بنسبة 171%.