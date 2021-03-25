خطر أحمر يحيط بإيلام الفيلية

شفق نيوز/ مع تزايد معدلات تفشي فيروس كورونا في إيران، حذر المقر الوطني لمكافحة كورونا من ارتفاع حالات الحجز في المستشفيات واحتمال تأزم الأوضاع في مدن 6 محافظات إيرانية بينها إيلام الفيلية، ووصولها إلى الوضعية البرتقالية والحمراء.

وقال المتحدث باسم المقر الوطني لمكافحة كورونا، علي رضا رئيسي، "في الوقت الحالي أخذت حالات الحجز في المستشفيات بمحافظة أذربيجان الغربية وتيرة متصاعدة، وهناك احتمال تأزم للأوضاع في مدينة أرومية مركز المحافظة المذكورة ووصولها إلى الوضعية الحمراء، من حيث خطورة الوباء".

وأضاف أن الوتيرة متصاعدة في مدن خوانسار وكلبايكان، وكاشان في محافظة أصفهان، مشيرا إلى احتمال دخول محافظات خوزستان وإيلام وبوشهر، في الوضعية البرتقالية والحمراء، خلال الأيام القادمة.