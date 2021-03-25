سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خطر أحمر يحيط بإيلام الفيلية

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-03-25T05:47:14+0000
خطر أحمر يحيط بإيلام الفيلية

شفق نيوز/ مع تزايد معدلات تفشي فيروس كورونا في إيران، حذر المقر الوطني لمكافحة كورونا من ارتفاع حالات الحجز في المستشفيات واحتمال تأزم الأوضاع في مدن 6 محافظات إيرانية بينها إيلام الفيلية، ووصولها إلى الوضعية البرتقالية والحمراء.

وقال المتحدث باسم المقر الوطني لمكافحة كورونا، علي رضا رئيسي، "في الوقت الحالي أخذت حالات الحجز في المستشفيات بمحافظة أذربيجان الغربية وتيرة متصاعدة، وهناك احتمال تأزم للأوضاع في مدينة أرومية مركز المحافظة المذكورة ووصولها إلى الوضعية الحمراء، من حيث خطورة الوباء". 

وأضاف أن الوتيرة متصاعدة في مدن خوانسار وكلبايكان، وكاشان في محافظة أصفهان، مشيرا إلى احتمال دخول محافظات خوزستان وإيلام وبوشهر، في الوضعية البرتقالية والحمراء، خلال الأيام القادمة.

 

 

related

مقتل رجل شرطة خلال التظاهرات في كرماشان

Date: 2019-11-17 12:51:31
مقتل رجل شرطة خلال التظاهرات في كرماشان

لاعبة ايلامية تحصد الذهب في المسابقات الإيرانية للرماية

Date: 2021-03-06 16:16:59
لاعبة ايلامية تحصد الذهب في المسابقات الإيرانية للرماية

اعادة فتح معبر حدودي بین العراق وایران

Date: 2019-11-24 14:14:02
اعادة فتح معبر حدودي بین العراق وایران

موجة ثلوج تجتاح ايران بينها مدن فيلية

Date: 2019-12-07 11:03:00
موجة ثلوج تجتاح ايران بينها مدن فيلية

في واقعة غريبة.. ايران ترحل كورديا فيليا من ايلام ظنت أنه أفغاني

Date: 2019-12-11 15:21:32
في واقعة غريبة.. ايران ترحل كورديا فيليا من ايلام ظنت أنه أفغاني

ما حقيقة وقف النشاط التجاري في معبر مهران بين العراق وايران؟

Date: 2020-02-20 19:04:06
ما حقيقة وقف النشاط التجاري في معبر مهران بين العراق وايران؟

فيلم من اخراج كوردي فيلي مرشح للجائزة الأولى بمهرجان في إيران

Date: 2020-11-20 14:52:29
فيلم من اخراج كوردي فيلي مرشح للجائزة الأولى بمهرجان في إيران

حفل استذكاري لشهداء الكورد الفيليين في قلب العاصمة الايرانية طهران

Date: 2019-06-15 19:18:08
حفل استذكاري لشهداء الكورد الفيليين في قلب العاصمة الايرانية طهران