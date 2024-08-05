خسارة 45% من الغطاء الشجري في زاغروس بسبب الجفاف

شفق نيوز/ يعد الغطاء الشجري أحد أهم مكونات النظام البيئي لمنطقة زاغروس في محافظة كرمنشاه الكوردية في ايران، ويلعب دورا مهما في حماية المياه والتربة في جغرافية إيران، لكن الجفاف كأحد المخاطر المناخية يمكن أن يكون له تأثير سلبي على غطائها، وقد حقق الباحثون الكرمانشاهيون بعض النجاح في التغلب على هذه المشكلة.

واكدت تقارير صحفية ايرانية، ترجمتها وكالة شفق نيوز، ان غابات زاغروس المنتشرة على 9 محافظات 24 مليون دونما، تشكل 40% من غابات إيران، وحوالي 70% من أنواعها من أشجار البلوط و تعتبر منطقة الغابات هذه مهمة جدا لأنها تعتبر الموطن الأكبر والرئيسي لأنواع البلوط المختلفة في إيران.

ويعد البلوط من أهم أنواع الأشجار وأكثرها وفرة في غرب إيران، وخاصة في منطقة زاغروس، وتعتبر سلسلة جبال زاغروس الموطن الأكبر والرئيسي لأنواع البلوط المختلفة، ولهذا السبب فإن لهذه المنطقة أهمية كبيرة.

إن نمو السكان في القرن الماضي وحاجة سكان الغابات للوقود، واستمرار الجفاف، قد غيّروا وجههم بالكامل، وباستثناء أماكن قليلة، لا يمكن رؤية أي علامة على الوفرة السابقة للغابات.