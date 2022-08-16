خانقين مركز تنسيق أمني ومعالجة المشاكل بين مؤسسات الحكومة الاتحادية والاقليم

شفق نيوز/ زار وفد كوردستاني رفيع، اليوم الثلاثاء، قضاء خانقين ضمن خطة تنسيق أمني واداري ومعالجة المشاكل العالقة بين المؤسسات الاتحادية ونظيراتها في إقليم كوردستان، فيما بحث أسباب تجميد العمل بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وضم الوفد رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج الاقليم فهمي برهان وأعضاء من برلمان الاقليم ومسؤولين أمنيين واداريين في الإقليم.

وقال مدير بلدية خانقين سوران علي لوكالة شفق نيوز إن "رئيس هيئة المناطق الكوردستانية والوفد المرافق له عقدوا اجتماعاً موسعاً بحضور المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة اقليم كوردستان في قاعة المركز الثقافي في خانقين لتفعيل التنسيق بين المؤسسات التابعة لحكومة الاقليم والتابعة لحكومة المركز".

وأضاف علي أن "هيئة المناطق الكوردستانية خارج الاقليم شددت على ضرورة ايلاء اهتمام أكبر بمدينة خانقين من خلال دعم المشاريع والاستمرار بها خدمةً للصالح العام".

وبين علي أن "هيئة المناطق الكوردستانية ومسؤولي خانقين اتفقوا على استمرار زيارات وفد الهيئة شهرياً لمعالجة المشاكل الإدارية والأمنية العالقة بين السلطات الاتحادية والجهات الرسمية التابعة للإقليم في خانقين"، مبيناً أن "الوفد الكوردي تفقد مدينة خانقين ومعالمها وواقعها المعيشي والاقتصادي ضمن برنامج متكامل يسعى لدعم خانقين وحل مشاكلها بما يلائم عراقتها التاريخية وموقعها المتميز في خارطة ديالى والعراق بشكل عام".

بدوره قال المتحدث الإعلامي عن مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني إبراهيم حسن لوكالة شفق نيوز إن "زيارة هيئة المناطق الكوردستانية لم تكن حزبية بل إدارية وأمنية لحل المشاكل والملفات العالقة ومعالجتها"، مشيراً إلى أن "الوفد الكوردي عقد اجتماعا موسعاً مع ممثلي الأحزاب الكوردستانية في خانقين في مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وأضاف حسن أن "وبحسب برنامج عمل وفد هيئة المناطق الكوردستانية فان الزيارة والاجتماعات بحثت المسائل الأمنية والخدمية في خانقين وأسباب تجميد العمل بالمادة 140 من الدستور العراقي والتي لم ينفذ أي بند او فقرة منها حتى الآن".