خانقين: قرار حكومي اشعل اسعار اللحوم والازمة تحت السيطرة

شفق نيوز/ عزت ادارة قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، يوم الخميس، ارتفاع اسعار اللحوم في الاسواق المحلية الى قرار حكومي منع الاستيراد، فيما اكدت السيطرة على الازمة باجراءات محكمة مع القطاع الخاص.

وقال قائممقام خانقين دلير حسن سايه، لوكالة شفق نيوز، ان "قراراً حكومياً مفاجئاً صدر بمنع استيراد منتجات اللحوم والدواجن عبر اقليم كوردستان ما سبب ارتفاع اسعار اللحوم في الاسواق المحلية بشكل كبير".

واكد سايه ان "ادارة خانقين اتخذت عدة اجراءات للسيطرة على اسعار اللحوم منها منع خروج المواشي من خانقين والتنسيق مع محال واسواق القصابة للحفاظ على معدلات الاسعار بشكل طبيعي دون زيادة او تلاعب لمواجهة الازمة وعبورها خلال شهر رمضان".

واشار الى "استمرار اجراءات ادارة خانقين في معالجة اسعار وازمة اللحوم بعد شهر رمضان"، مشيدا بتعاون القطاع الخاص مع الادارة المحلية.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء في ديالى ارتفاعاً حاداً، إذ وصل سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الغنم المحلي إلى 18 ألف دينار، فيما كان يباع بسعر 11-12 الف دينار للكيلوغرام الواحد.